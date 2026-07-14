Morre fisiculturista baiano Mailson Araujo Santos, aos 35 anos

Morreu, nessa segunda-feira (13/7), o fisiculturista Mailson Araujo Santos, aos 35 anos. A morte foi comunicada por meio das próprias redes sociais do atleta, mas a causa oficial não foi informada.
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Segundo informou a Folha de São Paulo, pessoas próximas ao fisiculturista baiano apontam para a possibilidade de morte por mal súbito. No esporte, pertencia à categoria Men's Physique, e fazia os últimos preparativos para participar do Musclecontest Brazil, marcada para este fim de semana, entre os dias 18 e 19 de julho, em Curitiba.
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A competição é uma das principais do país, além de um dos qualificadores oficiais para o Mr. Olympia, principal torneio do mundo dentro do esporte em questão. O campeonato também servia como trampolim importante para a conquista do Pro Card, o cartão profissional. Nas redes sociais, Mailson compartilhava detalhes da rotina e da preparação.
O corpo do atleta foi velado nesta terça (14/7), no Lar São Francisco, na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. O sepultamento aconteceu durante a tarde, no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade.
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