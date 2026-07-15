Nelson Wilians volta a ser alvo de investigação em operação sobre fraude de ICMS

Em setembro do ano passado, Nelson Wilians também foi alvo da PF em apuração sobre fraudes no INSS - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O advogado Nelson Wilians, fundador do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV), voltou a ser alvo de uma investigação policial nesta quarta-feira (15/7). Com mais de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais e à frente de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial da América Latina, o "advogado ostentação" é um dos investigados na Operação Distrato, que apura um suposto esquema de fraudes envolvendo créditos de ICMS em São Paulo e no Paraná. Segundo as autoridades, o prejuízo estimado aos cofres públicos chega a R$ 3,8 bilhões.

De acordo com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP), vinculado à Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o grupo econômico ligado ao advogado integra um dos principais núcleos da organização investigada. A suspeita é de que empresas de consultoria e escritórios de advocacia comercializavam créditos tributários considerados irregulares para reduzir, de forma indevida, o valor do ICMS devido por empresas. O escritório de Wilians foi alvo de mandados de busca e apreensão. Até a última atualização, a defesa do advogado não havia se manifestado sobre a operação.

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A Operação Distrato cumpre 38 mandados de busca e apreensão autorizados pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital paulista. As diligências ocorrem em São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, além das cidades paranaenses de Londrina e Cambé. Também são investigados outros grupos empresariais que atuam na área de planejamento tributário, entre eles os grupos Alpha e DMC. Em Londrina, a advogada Mayra de Paula também é alvo da operação e é apontada pelos investigadores como integrante do esquema.

Esta não é a primeira vez que Nelson Wilians entra na mira das autoridades. Em setembro do ano passado, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava um suposto esquema de fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na ocasião, agentes apreenderam armas, veículos de luxo e obras de arte em imóveis ligados ao advogado. Entre os bens estavam uma Ferrari, um Porsche, um Rolls-Royce avaliado em cerca de R$ 11 milhões, além de esculturas, incluindo peças de caráter erótico e uma reprodução da obra O Pensador, de Auguste Rodin.

Natural de Cianorte (PR), Wilians é formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), em Bauru (SP), e fundou o NWADV, escritório que possui atuação nacional e figura entre os maiores do país em número de profissionais. O advogado ganhou projeção nacional ao representar clientes em casos de grande repercussão, como a disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato, e foi o primeiro advogado brasileiro a estampar a capa da revista Forbes. Casado com a advogada Anne Wilians, ele é pai de quatro filhos. Anne, que também integra a sociedade do escritório, figura entre os alvos da operação desta quarta-feira.

Além da atuação jurídica, Wilians costuma compartilhar nas redes sociais registros de viagens, palestras e compromissos profissionais. Ele também é conhecido por manter uma coleção de obras de arte e possuir registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Após a operação da Polícia Federal relacionada às fraudes no INSS, a corporação informou que pediria à Justiça a cassação do registro das armas encontradas em sua posse. A investigação sobre o suposto esquema de créditos irregulares de ICMS segue em andamento e busca identificar a participação de cada um dos investigados.