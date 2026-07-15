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Segurança cibernética

Ataque cibernético tira o site do Superior Tribunal Militar do ar

Investida criminosa ocorreu também com outros órgãos públicos; uma investigação está em andamento

O endereço eletrônico da Corte está indisponível desde 2 de julho - (crédito: CNJ/Divulgação)
O endereço eletrônico da Corte está indisponível desde 2 de julho - (crédito: CNJ/Divulgação)

O site do Superior Tribunal Militar (STM) foi retirado do ar após a equipe de tecnologia do Tribunal identificar um "incidente de segurança cibernética". A investida de crackers (que usam o conhecimento de informática para o mal) foi identificada em 2 de julho. Desde então, o endereço eletrônico da Corte está indisponível.

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O STM afirma que o incidente afetou apenas a página do Tribunal na internet e não comprometeu sistemas internos nem processos em andamento. De acordo com comunicado da Corte, as equipes de segurança isolaram os sistemas afetados, iniciaram procedimentos de segurança para restabelecer o serviço e investigam a origem do ataque.

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A previsão é de que o site volte ao ar ainda nesta quarta-feira (15/7). No entanto, o órgão afirmou que não dará detalhes sobre a situação, para não comprometer a investigação em andamento ou a segurança dos sistemas. No endereço eletrônico, os usuários são informados que o acesso aos sistemas de acompanhamento processual estão operantes e que a emissão de certidões segue em funcionamento.

"O Portal da Corte está temporariamente indisponível. A prioridade do STM é restabelecer os serviços com segurança e garantir a continuidade do atendimento ao público", diz a nota. O ataque ocorreu no contexto de investida criminosa contra outras instituições públicas, mas tem características próprias. A Polícia Federal foi acionada.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 15/07/2026 13:54
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