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PF desarticula grupo que lavava dinheiro por meio de empresas de bets ilegais

Investigação em seis estados aponta o uso de influenciadores digitais para promover os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e dispersar os recursos obtidos com a atividade ilícita

A investigação revelou que os aportes financeiros dos apostadores eram direcionados para pessoas jurídicas sem autorização para exploração da atividade - (crédito: Bruno Peres/Agencia Brasil)
A investigação revelou que os aportes financeiros dos apostadores eram direcionados para pessoas jurídicas sem autorização para exploração da atividade - (crédito: Bruno Peres/Agencia Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15/7), a Operação Slots, com foco em desarticular grupo criminoso investigado pela prática de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada de plataformas ilegais de apostas de quota fixa (bets), com objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos. A ação contou com o apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda (MF). 

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Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, expedidos pela Justiça do Espírito Santo, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. 

Também foram autorizadas medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens e valores até o montante de R$ 951.140.294,00, além do sequestro de um imóvel e de veículos de luxo, além da proibição de divulgação de plataformas de apostas irregulares pelos investigados e da suspensão das atividades das empresas investigadas. 

A investigação teve início a partir de dados que apontaram para a possível prática de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. No decorrer das diligências, a Polícia Federal identificou uma estrutura criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line, utilizando influenciadores digitais para promover os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, para movimentar e para dispersar os recursos obtidos com a atividade ilícita.

Além disso, foi evidenciado a evolução patrimonial incompatível com a capacidade econômica formalmente declarada pelos investigados, além da utilização de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada.

Também se identificou que as plataformas divulgadas pelos investigados não possuíam autorização para funcionamento no território nacional. Essas bets se utilizavam indevidamente de símbolos gráficos, de selos ou de referências visuais relacionadas ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) do MF, criando falsa aparência de regularidade perante os consumidores. A investigação revelou que os aportes financeiros dos apostadores eram direcionados para pessoas jurídicas sem autorização para exploração da atividade.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 15/07/2026 11:25 / atualizado em 15/07/2026 11:32
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