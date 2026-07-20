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Feijoada lidera ranking das comidas quentes mais buscadas no Brasil

Levantamento do iFood mostra preferência dos brasileiros no inverno, com pratos tradicionais e receitas afetivas entre os mais pesquisados

A feijoada é seguida por canjica e chocolate quente - (crédito: Freepik)
A feijoada é seguida por canjica e chocolate quente - (crédito: Freepik)

Com a chegada do inverno, os brasileiros recorrem à internet em busca de pratos que ajudam a enfrentar as baixas temperaturas. Um levantamento do iFood mostrou que a feijoada é a comida quente mais pesquisada no Google no país, seguida por canjica e chocolate quente, reforçando a preferência nacional por receitas tradicionais e preparações associadas ao conforto durante os dias frios.

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O estudo analisou o volume médio mensal de pesquisas realizadas no Google Brasil entre julho de 2025 e maio de 2026 para uma lista de 220 pratos típicos consumidos no inverno. Segundo o iFood, os dados refletem o interesse dos usuários por essas receitas, mas não representam necessariamente intenções de compra.

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Veja o ranking das 10 comidas mais pesquisadas no Brasil 

  1. Feijoada – mais de 137 mil buscas mensais

  2. Canjica – 116.636 buscas

  3. Chocolate quente – 99.591 buscas

  4. Arroz carreteiro – 97.864 buscas

  5. Risoto – 92.545 buscas

  6. Nhoque – 88.045 buscas

  7. Bobó de camarão – 78.864 buscas

  8. Dobradinha – 76.273 buscas

  9. Caldo verde – 74.900 buscas

  10. Polenta – 68.636 buscas

O levantamento mostra que a preferência dos brasileiros durante o inverno vai além de refeições principais. A presença da canjica e do chocolate quente entre os três primeiros colocados indica a força de alimentos ligados à memória afetiva, às festas tradicionais e à sensação de aconchego.

Outro destaque é a diversidade regional representada na lista. Pratos como arroz carreteiro, bobó de camarão, dobradinha e polenta têm forte identidade com diferentes regiões do país, evidenciando como as tradições locais seguem influenciando os hábitos alimentares dos brasileiros.

Segundo o iFood, o período de temperaturas mais baixas também favorece o crescimento do delivery. Com menos disposição para sair de casa, consumidores tendem a recorrer com mais frequência aos aplicativos de entrega em busca de refeições quentes e práticas.

A pesquisa também aponta que a internet se consolidou como uma ferramenta para a escolha do cardápio. Antes de cozinhar ou pedir uma refeição, muitos consumidores pesquisam receitas, avaliam opções e acompanham tendências gastronômicas, comportamento que contribui para manter pratos tradicionais em evidência mesmo diante das mudanças nos hábitos de consumo.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 20/07/2026 19:14
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