Confronto entre policiais e caminhoneiros marcam fim da paralisação pelo MP do frete

A paralisação dos caminhoneiros autônomos pela aprovação da "MP do Frete" chegou ao fim em seu segundo dia, nesta terça-feira (14/7), e foi marcada por momentos de tensão entre manifestantes e policiais militares na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O protesto terminou após o Senado Federal aprovar a Medida Provisória nº 1.343/2026, principal reivindicação da categoria.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o confronto entre caminhoneiros e agentes da Polícia Militar de São Paulo (PMSP). Em uma das gravações, um agente chama a manifestação de “palhaçada”, provocando reação imediata dos participantes e aumentando o clima de tensão no local.

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Outras imagens mostram policiais utilizando cassetetes durante a dispersão dos manifestantes. Em outro vídeo, também amplamente compartilhado nas redes sociais, é possível ver um policial utilizando spray de pimenta contra o presidente do Sindicam-Santos (Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira), Luciano Santos de Carvalho.

A atuação policial gerou forte repercussão nas redes sociais, com manifestações de apoio e críticas tanto à ação dos agentes quanto à postura de parte dos manifestantes.

O que prevê a MP do Frete

A Medida Provisória nº 1.343/2026 altera as regras da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, reforçando a fiscalização e o cumprimento do piso mínimo do frete. O texto precisava ser aprovado pelo Congresso Nacional até esta quinta-feira (16), sob risco de perder a validade.

A mobilização teve início na segunda-feira (13) com o objetivo de pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a pautar a votação da medida. Na semana anterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia afirmado que a proposta seria analisada nesta terça-feira.

Leia mais: Senado aprova MP do Frete após paralisação dos caminhoneiros

SSP afirma que apura atuação policial

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar está apurando todas as circunstâncias da ocorrência e analisando as imagens registradas pelas câmeras operacionais portáteis (COPs) utilizadas pelos policiais envolvidos.

Segundo a pasta, um homem de 46 anos foi detido na manhã desta terça-feira (14), na Avenida Engenheiro Augusto Barata, em Santos, após arremessar uma pedra contra o para-brisa de um caminhão que trafegava pela via.

Ainda de acordo com a SSP, durante a abordagem o suspeito teria resistido à prisão e investido contra os policiais. Outros manifestantes tentaram impedir a detenção, sendo necessária a intervenção da PM.

O homem foi encaminhado para atendimento médico, levado ao 5º Distrito Policial de Santos, ouvido e posteriormente liberado. A secretaria informou ainda que o policiamento permaneceu reforçado na região para garantir a ordem pública e a fluidez do trânsito.

Leia mais: O que diz a MP do Frete que motiva paralisação de caminhoneiros

Caminhoneiros comemoram aprovação

Com a aprovação da MP pelo Senado, os caminhoneiros autônomos anunciaram o encerramento da paralisação ainda nesta terça. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Luciano, agradece aos caminhoneiros e às associações que apoiaram o movimento: “Agora, o caminhoneiro rodoviário vai ter um frete digno do Brasil inteiro, não é só de Santos, graças a vocês e ao sindicato de Santos. Parabéns”, afirmou.

Ao Correio, o presidente também comentou sobre os confrontos registrados durante a manifestação, e a “sprayzada” levada pelo mesmo: “Referente à atuação da PM, entendemos que houve excessos de ambos os lados. No entanto, a situação foi devidamente esclarecida, o diálogo prevaleceu e o episódio encontra-se superado. Nosso compromisso sempre será com uma manifestação pacífica, respeitando os direitos dos trabalhadores e a atuação das forças de segurança.”

Sobre a aprovação da Medida Provisória, o representante da categoria destacou a importância da decisão para os caminhoneiros autônomos. “A medida representa um importante avanço ao garantir maior segurança na remuneração do frete, além de proporcionar segurança jurídica para que a legislação seja efetivamente cumprida, trazendo mais estabilidade e previsibilidade para o exercício da profissão”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

Confira os vídeos:

????VEJA: PM agride caminhoneiro durante greve pela MP do Frete.



Segundo dia da paralisação de caminhoneiros autônomos em Santos, no litoral de São Paulo, foi marcado por um confronto entre manifestantes e policiais militares nesta terça-feira (14). Durante a confusão, um… pic.twitter.com/a3inyVPNkq — Vista Pátria (@vista_patria) July 15, 2026

O pau quebrou na greve dos Caminhoneiros na entrada do Porto de Santos....o clima está ficando tenso. pic.twitter.com/GTUUpZrGu2 — Dj Fabiano ???????????????? (@djprojectsound) July 14, 2026

Policial despreparado é uma droga..kkk o cara nao sabe entrar na mente do outro e ja explode o discurso na

primeira linha…

Total falta de respeito com os caminhoneiros! Chamar de palhaçada a paralisação? E quando eles param?

Também é palhaçada? pic.twitter.com/vpsNPRPuGW — Maria P (@damadanoite14) July 14, 2026