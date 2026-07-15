Avião da Latam desce 24 mil pés em apenas 5 minutos entre SP e MG

O voo LA3039, operado por um Airbus A320, decolou às 9h39 - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - Imagem de arquivo)

Um avião da Latam que decolou do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, realizou uma descida acentuada na manhã desta segunda-feira (13/7), após uma intercorrência técnica. A aeronave pousou em segurança, e ninguém ficou ferido.

O voo LA3039, operado por um Airbus A320, decolou às 9h39. Cerca de 20 minutos depois, a aeronave iniciou uma descida rápida, passando de aproximadamente 34 mil pés de altitude para cerca de 10 mil pés em cinco minutos, segundo dados de rastreamento de voos. A diferença de altura na descida foi de cerca de 7.315 metros.

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Esse procedimento permite que a aeronave continue o voo em uma altitude na qual passageiros e tripulantes podem respirar normalmente, mesmo que haja comprometimento da pressurização da cabine. Após a descida, o avião prosseguiu viagem mantendo a altitude reduzida até o Aeroporto de Congonhas, onde pousou em segurança às 10h48.

Em nota ao Estado de Minas, a Latam informou que solicitou prioridade para pouso após uma intercorrência no voo. Apesar de questionada, a assessoria não confirmou se houve despressurização.

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"A LATAM Airlines Brasil informa que solicitou prioridade de pouso para o voo LA3039 (Confins–São Paulo/Congonhas) nesta segunda-feira (13/07), em razão de uma questão técnica. O procedimento foi realizado com total segurança, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação. Os passageiros desembarcaram normalmente, sem intercorrências", declarou.