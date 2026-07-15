Avião da Latam desce 24 mil pés em apenas 5 minutos entre SP e MG

Um avião da Latam que decolou do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, realizou uma descida acentuada na manhã desta segunda-feira (13/7), após uma intercorrência técnica. A aeronave pousou em segurança, e ninguém ficou ferido.
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O voo LA3039, operado por um Airbus A320, decolou às 9h39. Cerca de 20 minutos depois, a aeronave iniciou uma descida rápida, passando de aproximadamente 34 mil pés de altitude para cerca de 10 mil pés em cinco minutos, segundo dados de rastreamento de voos. A diferença de altura na descida foi de cerca de 7.315 metros.
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Esse procedimento permite que a aeronave continue o voo em uma altitude na qual passageiros e tripulantes podem respirar normalmente, mesmo que haja comprometimento da pressurização da cabine. Após a descida, o avião prosseguiu viagem mantendo a altitude reduzida até o Aeroporto de Congonhas, onde pousou em segurança às 10h48.
Em nota ao Estado de Minas, a Latam informou que solicitou prioridade para pouso após uma intercorrência no voo. Apesar de questionada, a assessoria não confirmou se houve despressurização.
"A LATAM Airlines Brasil informa que solicitou prioridade de pouso para o voo LA3039 (Confins–São Paulo/Congonhas) nesta segunda-feira (13/07), em razão de uma questão técnica. O procedimento foi realizado com total segurança, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação. Os passageiros desembarcaram normalmente, sem intercorrências", declarou.