Velório de Renato Machado será aberto ao público no Rio - (crédito: ObserReprodução/ Globo )

O velório do jornalista Renato Machado, que morreu aos 83 anos nesta quinta-feira (16), vai acontecer na sexta-feira (17). O local escolhido foi o Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro.

"Àqueles que desejam prestar suas últimas homenagens e se despedir do nosso inesquecível Renato Machado, compartilhamos abaixo as informações", diz o comunicado.

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Ao longo do dia, vários artistas, jornalistas e fãs prestaram homenagens a Renato Machado nas redes sociais e também com depoimentos na TV. Ana Maria Braga elogiou a forma "serena" com o que o jornalista conduzia as notícias.

Hoje, o nosso bom dia para o Brasil fica mais triste. Renato Machado nos deixa, mas seu legado para o jornalismo, as histórias que contou e a forma serena e elegante com que levou a informação aos brasileiros permanecerão para sempre na nossa memória. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que descanse em paz, desabafou.