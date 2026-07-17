PF esquematiza operação para garantir a segurança dos presidenciáveis nas eleições

A Polícia Federal preparou uma operação nacional para garantir segurança aos candidatos à Presidência da República durante as eleições de 2026. A estrutura foi instruída para atender, simultaneamente, até 10 candidaturas, com equipes especializadas, com atuação em todos os estados e com acompanhamento permanente das agendas de campanha. A ação é coordenada pela Diretoria de Proteção à Pessoa (DPP).
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A operação mobilizará até 458 servidores, entre agentes de proteção, chefes de equipe e profissionais das áreas de inteligência e de logística, além do apoio das superintendências regionais da Polícia Federal em todas as unidades da Federação.
A proteção poderá ser iniciada a partir de 20 de julho, após a homologação das candidaturas nas convenções partidárias e a formalização da solicitação pelas respectivas campanhas.
A operação foi estruturada para garantir tratamento isonômico a todas as candidaturas, com aplicação dos mesmos critérios técnicos e com protocolos de segurança. O efetivo e os recursos empregados serão definidos de forma individualizada, de acordo com o nível de risco e com as características de cada agenda.
A operação poderá contar, conforme a avaliação de cada agenda, com veículos blindados, com grupos táticos, com equipamentos de defesa antidrone, com reconhecimento facial, com monitoramento de ameaças digitais e com kits para vistorias antibombas.
Além disso, a ação foi precedida por um conjunto diversificado de ações de capacitação preparatória: ao todo, mais de 600 profissionais foram formados ou aperfeiçoados entre 2025 e 2026, em competências que vão desde direção veicular, primeiros socorros, operação de drones e salvamento aquático até formação específica em proteção à pessoa e procedimentos próprios da segurança de presidenciáveis.
A operação de segurança dos candidatos à Presidência recebeu aproximadamente R$ 95 milhões para sua execução. Os recursos serão empregados na mobilização dos servidores, na contratação de serviços necessários à operação e na aquisição de equipamentos, como viaturas blindadas, coletes balísticos de alto desempenho, sistemas antidrone e kits de vistorias antibombas.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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