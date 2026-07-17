Mega-Sena e outras loterias agora têm sorteios aos domingos; entenda

A Caixa Econômica Federal mudou o dia dos sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados. A partir deste fim de semana, os concursos, incluindo o da Mega-Sena, passam a ser realizados nas manhãs de domingo.
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A medida afeta os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária. Anteriormente, os sorteios aconteciam nas noites de sábado, a partir das 21h.
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Com a nova regra, os concursos serão realizados às 11h dos domingos. A mudança já entra em vigor a partir de 19 de julho.
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Os horários para a realização das apostas também sofreram alteração. Conforme comunicado da Caixa, as apostas simples podem ser realizadas até as 22h de sábado.
Os canais disponíveis para registrar os jogos são as unidades lotéricas, o Portal Loterias CAIXA e o aplicativo Loterias CAIXA.
Confira a íntegra do comunicado da Caixa
Mudança de dia dos sorteios das Loterias Federais
A CAIXA Loterias informa que, a partir de 19 de julho de 2026, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas dos concursos com sorteio no domingo poderão ser realizadas até as 22h de sábado e a comercialização de bolões no canal eletrônico encerrará 15 minutos antes do sorteio.
Permanecem inalteradas todas as demais características dos produtos, mecânica de apostas, valores, probabilidades e estrutura de premiação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.