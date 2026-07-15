Correio promove sabatina com pré-candidatos ao Planalto no dia 28

Urna eletrônica: Usada no Brasil desde 1996, a urna eletrônica é uma invenção nacional desenvolvida sob a liderança de Carlos Prudêncio. - (crédito: Divulgação)

Uma das maiores sabatinas com os pré-candidatos à Presidência da República para as eleições gerais terá mais uma edição no fim deste mês. Organizado pelo Correio Braziliense, o evento é conhecido por entrevistar todos os candidatos em um único dia. A data será dia 28 de julho, a partir das 8 horas, no auditório da sede do jornal, na capital federal.

Nas duas últimas edições, nas eleições de 2018 e de 2022, o Correio recebeu todos os candidatos à Presidência. Mais uma vez, neste ano, todos os pré-candidatos foram convidados para participarem dessa grande sabatina. Cada participante contará com um espaço para detalhar suas propostas e discorrer sobre temas importantes para a população, como segurança pública, saúde, educação e economia.

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O evento tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), e da Unafisco Nacional.

A menos de três meses das eleições de outubro, 13 pré-candidatos estão confirmados. No entanto, esse quadro ainda pode mudar. Os partidos terão do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto para realizarem as convenções partidárias. O registro das candidaturas deverá ser realizado até 15 de agosto.

Assim como nas últimas duas eleições, o cenário é de polarização. De um lado, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou 40% das intenções de votos na pesquisa estimulada produzida pela BTG/Nexus, divulgadana segunda-feira. Enquanto isso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece com 34% da preferência do eleitorado, segundo o mesmo levantamento. Ambos lideram a corrida para o próximo mandato que terá início em 2027, o que mostra uma constante rivalidade entre petistas e bolsonaristas desde 2018.

*Estagiária sob a supervisão de Rosana Hessel

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