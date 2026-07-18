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ACIDENTE AÉREO

Queda de avião em Palmas mata casal e deixa piloto ferido

Aeronave que ia para Redenção (PA) caiu em zona rural na manhã deste sábado (18/7)

Tragédia aérea marca o sábado de Tocantins - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera)
Tragédia aérea marca o sábado de Tocantins - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (18/7) em uma área de chácaras na zona rural de Palmas, em Tocantins. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o local. No acidente, duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida, sendo socorrida pelo Samu e encaminhada a uma unidade hospitalar.

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O voo havia partido de um aeródromo da região com destino a Redenção, no Pará, levando o piloto e dois passageiros. Moradores próximos relataram ter ouvido um estrondo logo após a decolagem, momento em que a aeronave passou a perder altitude rapidamente até cair.

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As vítimas fatais foram identificadas como Roseli Amarilda Pechulo Silva e o marido, o médico Ederson da Silva. A confirmação dos nomes foi feita pela Polícia Militar à TV Anhanguera.

Já o piloto, socorrido e levado ao hospital, apresenta quadro de saúde estável. As causas da queda ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas por perícia especializada.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 18/07/2026 16:08
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