Queda de avião em Palmas mata casal e deixa piloto ferido

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (18/7) em uma área de chácaras na zona rural de Palmas, em Tocantins. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para o local. No acidente, duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida, sendo socorrida pelo Samu e encaminhada a uma unidade hospitalar.

O voo havia partido de um aeródromo da região com destino a Redenção, no Pará, levando o piloto e dois passageiros. Moradores próximos relataram ter ouvido um estrondo logo após a decolagem, momento em que a aeronave passou a perder altitude rapidamente até cair.

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As vítimas fatais foram identificadas como Roseli Amarilda Pechulo Silva e o marido, o médico Ederson da Silva. A confirmação dos nomes foi feita pela Polícia Militar à TV Anhanguera.



Já o piloto, socorrido e levado ao hospital, apresenta quadro de saúde estável. As causas da queda ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas por perícia especializada.