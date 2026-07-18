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SURPREENDIDO NA CAMA

Traficante do Comando Vermelho é preso dormindo enrolado no edredom

Considerado foragido da Justiça, homem abastecia comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro

Flagrado dormindo: um dos maiores traficantes do Comando Vermelho no Rio é preso na própria cama - (crédito: Tupi)
Flagrado dormindo: um dos maiores traficantes do Comando Vermelho no Rio é preso na própria cama - (crédito: Tupi)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na última quinta-feira (16/7) Rick Michael Thierry de Moura Lima, apontado como um dos principais abastecedores de drogas do Comando Vermelho (CV). Ele foi surpreendido por investigadores da 14ª DP (Leblon) enquanto dormia em sua casa, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

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Uma gravação do momento da prisão mostra os policiais entrando no imóvel e encontrando Rick Michael dormindo, coberto por um edredom. O suspeito acorda ao perceber a movimentação, levanta-se e, em seguida, é algemado.

O homem era considerado foragido da Justiça. Segundo a investigação, ele atuava como abastecedor da comunidade da Providência e era responsável por distribuir entorpecentes para áreas da Zona Sul do Rio de Janeiro dominadas pelo Comando Vermelho.

Entre as comunidades abastecidas por ele, estão os Tabajaras e o Pavão-Pavãozinho, ambas localizadas na Zona Sul da cidade.

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Cadu Bruno - Estado de Minas

Por Cadu Bruno - Estado de Minas
postado em 18/07/2026 22:00
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