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RIO DE JANEIRO

Corpo de mulher desaparecida é encontrado em mata no Rio de Janeiro

Vítima de 60 anos foi localizada após operação policial conjunta; suspeita pelo crime já está detida

A Polícia Civil atua na investigação do desaparecimento e localização do corpo de uma mulher em Angra dos Reis, Rio de Janeiro - (crédito: Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil)
A Polícia Civil atua na investigação do desaparecimento e localização do corpo de uma mulher em Angra dos Reis, Rio de Janeiro - (crédito: Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil)

O corpo de uma mulher de 60 anos, desaparecida em Ubatuba desde o último dia 30, foi localizado no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

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A localização ocorreu durante diligências da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Seccional de São Sebastião, com apoio do 3º BAEP de São José dos Campos e da Polícia Civil fluminense.

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Uma mulher suspeita pelo crime permanece detida e à disposição da Justiça. Após a descoberta, a perícia foi acionada para atuar junto às autoridades policiais do estado do Rio de Janeiro.

As investigações prosseguem para o total esclarecimento dos fatos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/07/2026 14:44
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