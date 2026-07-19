Mega-Sena, Lotofácil, Quina, TimeMania, +Milionária, Dia da Sorte: resultados deste domingo

Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Dia da Sorte: resultados deste domingo - (crédito: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal realiza, na manhã deste domingo (19/7), os sorteios da Mega-Sena (3033), Lotofácil (3739), Quina (7069), TimeMania (2417), +Milionária (373), Dia de Sorte (1249)

A partir deste domingo, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

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Com a ampliação do prazo, as apostas simples poderão ser efetuadas até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias Caixa e do aplicativo.

Mega-Sena

O concurso 3033 da Mega-Sena, que deve distribuir mais de R$ 35 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 23 - 58 - 55 - 18 - 21 - 43.

Lotofácil

O concurso 3739 da Lotofácil, que deve distribuir R$ 2 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 25 - 16 - 06 - 24 - 09 - 15 - 11 - 18 - 19 - 20 - 04 - 05 - 01 - 13 - 23.

Quina

O concurso 7069 da Quina, que deve distribuir mais de R$ 9 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 20 - 33 - 56 - 65 - 13.

TimeMania

O concurso 2417 da TimeMania, que deve distribuir R$ 4,2 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 56 - 72 - 51 - 80 - 12 - 08 - 75. O time do coração sorteado foi: 08 - Aparecidense/GO).

+Milionária

O concurso 373 da +Milionária, que deve distribuir R$ 74 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 40 - 19 - 17 - 50 - 37 - 10. Os trevos sorteados foram: 3 - 2.

Dia de Sorte

O concurso 1249 do Dia de Sorte, que deve distribuir R$ 2,8 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 20 - 02 - 31 - 17 - 27 - 29 - 26. O mês da sorte sorteado foi: 05 - Maio.