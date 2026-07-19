Avião com deputado faz pouso forçado em fazenda no Maranhão

Um avião que transportava o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) precisou fazer um pouso forçado neste sábado (18/7). O caso foi relatado pelo próprio deputado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Um avião que transportava o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) precisou fazer um pouso forçado neste sábado (18/7), em uma fazenda de soja no município de Timon, no Maranhão.

O caso foi relatado pelo próprio deputado nas redes sociais. Segundo Rocha, além dele, estavam na aeronave dois assessores e dois pilotos. Ninguém ficou ferido, e o avião teve apenas pequenas avarias.

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A aeronave partiu de Bacabal, no interior do Maranhão, e faria uma parada em Teresina para abastecimento. Depois, seguiria com destino à cidade de Balsas, também no Maranhão.

"Foi apenas um susto", disse o deputado. "Faz parte da vida, minha agenda continua normalmente."

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À reportagem, o parlamentar afirmou que um dos motores parou de funcionar enquanto a aeronave sobrevoava Timon, o que obrigou os pilotos a realizarem o pouso forçado.