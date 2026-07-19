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Desabamento em Governador Valadares: sobe para três o número de resgatados

Dois adultos e um adolescente foram socorridos com vida após o desabamento parcial de um prédio de três andares; cães farejadores atuam na operação

Edificação possuía três andares - (crédito: CBMMG)
Edificação possuía três andares - (crédito: CBMMG)

Sobe para três o número de pessoas resgatadas com vida após o desabamento parcial de um prédio antigo de três andares, neste domingo (19/7), no Bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na mais recente atualização da ocorrência.

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Segundo a corporação, as vítimas são dois adultos e um adolescente, todas socorridos com vida e encaminhadas para o pronto-socorro. As equipes permanecem mobilizadas no local e contam com o apoio de cães farejadores para descartar a possibilidade de outras pessoas sob os escombros.

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O imóvel fica na rua João Denizar. Ao todo, nove militares e cinco viaturas atuam na operação, que envolve equipes especializadas em busca e salvamento.

A ocorrência também conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Defesa Civil Municipal.

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Nara Ferreira - Estado de Minas

    Por Nara Ferreira - Estado de Minas
    postado em 19/07/2026 14:28
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