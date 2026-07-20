InícioPolítica
Planalto

Lula sanciona projeto na área da saúde e se reúne com a Casa Civil nesta segunda

Presidente cumpre agenda voltada à gestão do governo federal, com a criação da Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, além de reuniões com integrantes da Casa Civil, incluindo a ministra Miriam Belchior

A proposta sancionada hoje (20/7) estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos para o SUS - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
A proposta sancionada hoje (20/7) estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos para o SUS - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (20/7), com compromissos voltados à área da saúde e à coordenação de ações do governo federal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Pela manhã, às 11h, o chefe do Executivo participa da cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 2.583, de 2020, que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (ENSCEIS). A iniciativa busca fortalecer políticas públicas relacionadas ao setor de saúde e ao desenvolvimento do complexo industrial ligado à área.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O projeto prevê estímulos à produção nacional em saúde e estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Já no período da tarde, o petista terá reuniões com integrantes do governo. Às 14h40, o presidente recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick. Em seguida, às 15h, está prevista reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

A agenda desta segunda-feira é concentrada em temas de gestão administrativa e acompanhamento de políticas públicas. Os compromissos reúnem autoridades da Esplanada dos Ministérios para tratar de pautas relacionadas ao funcionamento do governo e à implementação de ações estratégicas da administração federal.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 20/07/2026 10:35 / atualizado em 20/07/2026 10:36
SIGA
x