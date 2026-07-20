Restaurante Comunitário de Brazlândia ficará fechado de 24 a 26 de julho

A interrupção da unidade será no final de semana pela menor demanda da população, diminuindo transtornos. - (crédito: Foto: Divulgação/Tony Oliveira/Agência Brasilia)

O Restaurante Comunitário de Brazlândia não funcionará entre os dias 24 e 26 de julho em razão da troca na empresa que fornece alimento, prepara refeições e gere a unidade. O serviço retorna na segunda-feira (27/9).

Os três dias serão necessários para substituir maquinário, instalar equipamento e realizar testes de funcionamento. A interrupção da unidade será no final de semana pela menor demanda da população, diminuindo transtornos.

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O Restaurante Comunitário de Brazlândia fica na Quadra 36 da Vila São José, e funciona servindo café da manhã, almoço e jantar por até R$1.