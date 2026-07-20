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Restaurante Comunitário de Brazlândia ficará fechado de 24 a 26 de julho

Durante três dias, entre 24 e 26 de julho, a unidade terá atendimento suspenso para adaptação de nova empresa terceirizada contratada. O restaurante volta a funcionar na segunda (27/7)

A interrupção da unidade será no final de semana pela menor demanda da população, diminuindo transtornos. - (crédito: Foto: Divulgação/Tony Oliveira/Agência Brasilia)
A interrupção da unidade será no final de semana pela menor demanda da população, diminuindo transtornos. - (crédito: Foto: Divulgação/Tony Oliveira/Agência Brasilia)

O Restaurante Comunitário de Brazlândia não funcionará entre os dias 24 e 26 de julho em razão da troca na empresa que fornece alimento, prepara refeições e gere a unidade. O serviço retorna na segunda-feira (27/9). 

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Os três dias serão necessários para substituir maquinário, instalar equipamento e realizar testes de funcionamento. A interrupção da unidade será no final de semana pela menor demanda da população, diminuindo transtornos. 

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O Restaurante Comunitário de Brazlândia fica na Quadra 36 da Vila São José, e funciona servindo café da manhã, almoço e jantar por até R$1.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 20/07/2026 13:39
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