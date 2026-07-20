Igreja Presbiteriana debate veto ao Legendários por risco teológico

Criado na Guatemala, o Legendários chegou ao Brasil em 2018 e promove retiros masculinos de sobrevivência e imersão cristã - (crédito: Divulgação/Legendários)

A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) decide no fim deste mês se o movimento Legendários se alinha com sua doutrina religiosa. Legendários é um projeto de imersão cristã pra homens que, através de pregações religiosas e desafios de sobrevivência ao ar livre, busca evocar um ideal de masculinidade e o papel de "provedor" descritos na Bíblia.

O tópico está na pauta da reunião quadrienal realizada pelo Supremo Concílio, autoridade máxima da denominação. O conselho, a ser sediado em Manaus (AM), começa no próximo domingo (26/7) e deve atrair mais de 1.600 integrantes de 404 presbitérios brasileiros.

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Segundo documento obtido pela Folha de S. Paulo, um texto formulado em uma assembleia presbiteriana no Tocantins aconselha que pastores, presbíteros, diáconos e membros da igreja não participem e nem divulguem o Legendários.

Conforme o parecer, o movimento não é compatível com a doutrina reformada, historicamente ligada às igrejas protestantes, como a presbiteriana e a metodista

Na avaliação da comissão responsável pelo documento, o movimento incorpora métodos característicos do coaching, incluindo dinâmicas de forte apelo emocional, o que acabaria por deslocar a centralidade das Escrituras e da obra redentora de Jesus Cristo.

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Se o texto receber aprovação, passará a servir como diretriz oficial para toda a denominação. A partir disso, conselhos regionais poderão examinar individualmente a situação de fiéis que permaneçam vinculados ao Legendários, com o objetivo de exercer "vigilância pastoral" e, quando julgarem necessário, "orientar, em amor, os irmãos que tenham aderido a tais movimentos".



Criado na Guatemala e introduzido no Brasil em 2018 pelo pastor Ricardo Bernardes, o Legendários é um movimento cristão voltado exclusivamente ao público masculino. A iniciativa afirma buscar o resgate daquilo que define como a "configuração bíblica original" do homem e do chamado "instinto caçador", sob o argumento de que muitos homens teriam se afastado de suas responsabilidades na sociedade contemporânea.

Entre as críticas dirigidas ao projeto está a avaliação de que ele estimula uma visão de masculinidade baseada na exaltação da virilidade, associada a discursos considerados machistas e a elementos da chamada teologia do coaching.

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Em contrapartida, o movimento sustenta que os desafios físicos e emocionais propostos durante as imersões são fundamentais para formar homens preparados para exercer o papel de provedores e protetores de suas famílias e comunidades de fé.

O documento também contesta a adoção de práticas inspiradas no ambiente corporativo, como estratégias de marketing e técnicas motivacionais. O parecer cita como exemplos o uso de gritos de guerra, camisetas padronizadas e sistemas de identificação numérica dos participantes, "referindo-se, em alguns casos, ao Senhor Jesus de forma inadequada como o ‘Legendário 001’".

Segundo a avaliação da comissão, esses elementos representam "nítido desvio" do Evangelho, "transformando a piedade em um produto de consumo grupal e performático".

Outro ponto levantado pelo texto diz respeito às atividades desenvolvidas durante os retiros. Conforme o parecer, experiências como restrição alimentar, intenso desgaste físico e pressão psicológica podem provocar estados emocionais posteriormente interpretados como manifestações espirituais.

O documento ainda alerta para o risco de surgimento de divisões entre os chamados "legendários" e os demais membros das igrejas, o que, na visão da comissão, tende a enfraquecer a unidade das congregações e a autoridade exercida por pastores e conselhos.



Ao concluir a análise, a comissão afirmou que o Legendários apresenta características associadas ao neopentecostalismo e, por essa razão, considera que o movimento é incompatível com a tradição histórica do presbiterianismo.

O Correio Braziliense entrou em contato com a Igreja Presbiteriana do Brasil e com o Legendários para pronunciamento, mas, até o momento de publicação deste reportagem, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.

Legendários em Brasília

O movimento também promove atividades na capital federal. Segundo o movimento do DF, os encontros reúnem "homens em jornadas que combinam desafios físicos, momentos de reflexão, liderança e ações de impacto social".

A edição mais recente foi realizada em maio deste ano, enquanto a próxima já está prevista para acontecer dos dias 17 a 20 de setembro, dando continuidade ao calendário local de atividades do grupo.

A página do Instagram do movimento brasiliense reúne mais de 80 mil seguidores e acumula publicações convocando participantes para o próximo encontro.