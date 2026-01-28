BBB 26: equipe de Brigido repudia especulações sobre sexualidade do brother

A equipe de Brigido, participante do BBB 26, publicou uma nota de repúdio, nesta quarta-feira (28/1), em resposta a especulações sobre a sexualidade do brother.

A nota foi produzida com o intuito de negar que Brigido faça parte da comunidade LGBTQIA+. Especulações foram feitas nas redes sociais sobre o tema. "Esclarecemos que tais informações não correspondem à realidade", escreveu a equipe.

Apesar disso, a equipe ainda afirma que o participante é "respeitoso, aliado e pró-causa". "Ressaltamos que não há qualquer tentativa de ocultação e negação de pautas (...) Eventual tentativa de distorcer esse posicionamento para legitimar ataques é igualmente indevida."

"A divulgação de informações falsas e a exploração da vida íntima configuram violação aos direitos de personalidade, notadamente honra, imagem, privacidade e dignidade, sujeitando os responsáveis às medidas cabíveis nas esferas cível e criminal", completa a nota. A equipe ainda ressaltou que entrará com medidas jurídicas contra autores de publicações nas redes sociais compostas por informações falsas.

Boatos começaram com foto publicada há 11 anos

Os boatos nas redes sociais sobre a sexualidade de Brigido começaram por conta de uma foto. Mais precisamente, uma imagem publicada por ele mesmo, em 2015. Á época, Brigido postou conteúdos em apoio à causa LGBTQIA+.

"Suprema Corte americana declara casamento do mesmo sexo legal em todos os 50 estados! Por um mundo de mais amor! E menos guerra! E mais rave!", escreveu, na legenda de uma foto coberta por um filtro de arco-íris. Em outro registro, aparece com uma camiseta estampada com um Mickey Mouse colorido com as cores de um arco-íris.



