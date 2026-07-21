Operação prende líder de quadrilha e apreende R$ 4,6 milhões em remédios

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (21/7) a Operação Metástase para desarticular uma organização criminosa especializada no roubo e na revenda de medicamentos oncológicos e imunossupressores. Um dos principais alvos da ação, Stefano Montovani Fernandes, apontado como líder do esquema, foi preso em Santo André (SP), onde os agentes apreenderam um veículo de luxo carregado com medicamentos avaliados em R$ 4,6 milhões.

Segundo as investigações, os remédios encontrados no Jaguar haviam sido roubados no último dia 8 de julho, em Santo Antônio de Posse, no interior paulista. A identificação foi possível após o rastreamento dos lotes dos produtos, que confirmou a origem da carga. A polícia afirma que Stefano era responsável por encomendar os roubos e coordenar a distribuição dos medicamentos para diferentes regiões do país.

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De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap), a quadrilha atuava com apoio da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e movimentou aproximadamente R$ 33 milhões entre 2025 e 2026. As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada para ocultar a origem dos medicamentos e reinseri-los no mercado formal, inclusive em processos de compra para hospitais públicos e privados.

Além de Stefano, outras quatro pessoas foram presas durante a operação. Entre elas estão integrantes apontados como receptadores e responsáveis pelo armazenamento dos medicamentos, além de um suspeito detido em flagrante por manter remédios de uso controlado sem autorização legal. Outro investigado acabou preso após policiais encontrarem armas sem registro em sua residência. Todos negam participação no esquema.

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva e 97 de busca e apreensão pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As diligências ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará. Também foi solicitado o bloqueio de R$ 30 milhões em contas bancárias, além do sequestro de imóveis, veículos de luxo e outros bens supostamente adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas. No Complexo da Maré, na capital fluminense, a operação provocou intenso confronto armado, com barricadas incendiadas e impactos no funcionamento de unidades de saúde.

As investigações revelaram que a organização possuía uma estrutura dividida em núcleos responsáveis pelos roubos, logística, financiamento, armazenamento e distribuição das cargas. Segundo a Polícia Civil, criminosos armados interceptavam caminhões transportando medicamentos de alto valor, que eram levados para áreas controladas pelo TCP antes de serem fracionados e revendidos em diferentes estados. A apuração também identificou o uso de 25 empresas de fachada e o aliciamento de funcionários de transportadoras para fornecer informações sobre rotas e cargas, permitindo que os produtos roubados retornassem à cadeia regular de abastecimento por preços inferiores aos do mercado.