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EX-DEPUTADO

PF decide expulsar Eduardo Bolsonaro da corporação por abandono

Filho de Jair Bolsonaro ocupa o cargo de escrivão. Demissão ocorre após autorização do ministro da Justiça

Eduardo está em solo norte-americano desde o ano passado, alegando suposta perseguição política - (crédito: Paola De Orte/Agência Brasil)
Eduardo está em solo norte-americano desde o ano passado, alegando suposta perseguição política - (crédito: Paola De Orte/Agência Brasil)

A Polícia Federal concluiu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e decidiu recomendar a demissão do político da corporação por abandono de cargo. Eduardo é escrivão da instituição e está fora das funções, sem justificativa, desde que viajou aos Estados Unidos. A decisão final cabe ao ministro da Justiça, Wellington Lima.

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Eduardo está em solo norte-americano desde o ano passado, alegando suposta perseguição política. No entanto, no período, ele atuou pela sanção por parte do governo do país a autoridades brasileiras, inclusive pela imposição de tarifas para diversos setores da economia. Na segunda-feira (20/7), o governo dos EUA concedeu o green card, para Eduardo. Com isso, ele tem autorização de residência no país.

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O documento permite que ele possa viver na região, tendo validade inicial de 10 anos. No fim do ano passado, a Mesa-Diretora da Câmara também decretou cassação do mandato de Eduardo, em razão da quantidade de faltas sem justificativa.

Em junho deste ano, o ex-deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo. Os magistrados da Corte entenderam que ele agiu criminosamente para tentar coagir autoridades brasileiras e tentar impedir o andamento do processo contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado por tentativa de golpe de Estado.

O cargo de escrivão da Polícia Federal tem salário inicial de R$ 14 mil, com aumento na medida que ocorre progressão de carreira. Após assinatura do ministro da Justiça, a expulsão se torna definitiva.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Renato Souza e Armando Holanda
postado em 21/07/2026 16:07 / atualizado em 21/07/2026 16:26
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