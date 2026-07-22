Morre o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos, em Goiânia

Morreu o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos. A informação foi confirmada pela equipe do artista nesta terça-feira (21/7). O velório ocorre em Goiânia.

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Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, Nascimento sofria de aplasia medular, doença causada pela redução ou interrupção na produção de células sanguíneas pela medula óssea.

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A nota divulgada pela equipe do cantor celebra a trajetória do artista e lamenta a morte prematura. "Cantor talentoso, Diogo deixa um legado de música, alegria e carinho, além de uma lembrança inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e admiradores, e desejamos que encontrem força e consolo no Espírito Santo".