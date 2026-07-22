Saúde alerta para risco de alta de dengue e chikungunya com retorno do El Niño

O El Niño provoca alterações no regime de chuvas e nas temperaturas, o que pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti - (crédito: Reprodução/YouTube/Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde emitiu, nesta terça-feira (22/7), um alerta a estados e municípios sobre a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão dos impactos climáticos associados ao fenômeno El Niño. Segundo a pasta, a previsão é de que o evento climático ocorra com intensidade moderada a forte, provocando alterações no regime de chuvas e nas temperaturas, o que pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o ministério, o aumento das temperaturas, combinado com períodos de chuvas intensas em algumas regiões e estiagens em outras, pode levar ao armazenamento inadequado de água, criando ambientes propícios para a reprodução do vetor transmissor das doenças.

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As projeções do InfoDengue, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indicam que o Brasil poderá registrar cerca de 1,7 milhão de casos de dengue em 2027. O Ministério da Saúde ressalta, no entanto, que os números são estimativas baseadas em modelos climáticos e podem sofrer alterações conforme novos dados meteorológicos e epidemiológicos sejam incorporados.

A pasta orienta estados e municípios a intensificarem as medidas de vigilância e controle. Entre as recomendações estão o bloqueio imediato da transmissão nos primeiros casos identificados, a reorganização das equipes de Agentes de Combate às Endemias e a adoção das tecnologias de controle recomendadas pelo governo federal.

O ministério também reforça a importância do engajamento da população na eliminação de criadouros do mosquito dentro das residências e orienta que pessoas com sintomas compatíveis com dengue ou chikungunya procurem atendimento médico o quanto antes para diagnóstico e tratamento adequados.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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