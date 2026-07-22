Jornalista deixa jornal ao vivo chorando; entenda

A apresentadora Márcia Dantas deixou a bancada da Jovem Pan News durante a transmissão ao vivo do programa Tempo Real, na tarde desta terça-feira (21/7). Visivelmente emocionada, a jornalista chamou o intervalo comercial, enxugou as lágrimas e deixou o estúdio. Inicialmente, outros profissionais se revezaram para assumir o programa até que Cassius Zeilmann passou a comandar o telejornal.
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???? BASTIDORES: caiu o diretor interino do #TempoReal da Jovem Pan, após o climão envolvendo Márcia Dantas.
A apresentadora chorou ao vivo, abandonou o jornal e precisou ser substituída às pressas.
Márcia retorna hoje ao comando do telejornal, com uma nova direção. pic.twitter.com/OxlkNIVS4Z
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A saída ocorreu após um desentendimento entre Márcia e integrantes da direção do jornal. Ela chegou a retornar ao ar cerca de 20 minutos depois, mas permaneceu por pouco tempo e voltou a deixar o programa. Relatos indicam que o desentendimento começou quando a âncora foi tirar uma dúvida sobre o teleprompter, momento em que o diretor teria gritado com ela.
Por volta das 15h, Cassius assumiu definitivamente o comando do Tempo Real e informou aos telespectadores que a colega havia se ausentado por “problemas pessoais”. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Jovem Pan afirma que o diretor foi afastado do telejornal, mas comunicou que ele continua na empresa atuando em outras atrações. A jornalista decidiu formalizar a denúncia na área de RH da empresa. O Correio tenta contato com a assessoria da Jovem Pan para buscar mais informações sobre o desentendimento. Em caso de resposta, o texto será atualizado.
Depois do ocorrido, Márcia postou um texto de desabafo nas redes sociais. "Você não é fraca quando chora. Você não é louca quando impõe limites. Você não é imatura quando resolve devolver o desconforto. Sua paz é muito cara. Ser quem você é custa muito. Você batalha todos os dias por isso. Sua força também está na sua vulnerabilidade. Não deixe que te façam pensar o contrário", iniciou.
"Seu profissionalismo não é medido pelo julgamento alheio. Tem gente que se inspira no que você faz. Tem gente que levanta depois do tombo porque um dia você caiu e também levantou. Isso não é pouco. Dito isto. Siga com fé. Quem te protege não dorme", concluiu.
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