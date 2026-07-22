"Desabafo": Presidente da Câmara de Vitória explica xingamentos em sessão

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Vitória (ES), Anderson Goggi (Progressistas), se retratou sobre os xingamentos feitos durante uma sessão ordinária na terça-feira (22/7). Em nova transmissão, nesta quarta, ele afirmou que estava revoltado.

“Eu não vim para a política pra me esconder”, declara. “Quando terminou a sessão, por conta do que ocorreu no término da sessão, eu fiz um desabafo. Xinguei, não tenho vergonha em falar que xinguei”.

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Segundo o parlamentar, o episódio foi motivado por revolta diante da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Goggi afirma que vereadores ameaçaram deixar o plenário caso ele não pedisse à Prefeitura de Vitória a retirada de um processo envolvendo o vereador Professor Jocelino (PT).

Apesar de se mostrar solidário ao petista, o presidente da Câmara afirma que a discussão deve ser feita na esfera judiciária e não no plenário.

“Por conta desta indignação, como ser humano, como uma pessoa que também tem sentimentos, como um munícipe, sim, falei palavrão para as mulheres, para as pessoas”, afirma. “Foi como cidadão indignado com o que aconteceu. Não tenho dificuldade nenhuma em falar isso aqui em público e, principalmente, pedir desculpas as nossas servidoras, aos nossos servidores, e as pessoas que por ventura não gostaram”.

Entenda

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Vitória (ES), Anderson Goggi (Progressistas), foi flagrado fazendo xingamentos e ofensas após o encerramento da sessão ordinária de terça-feira (21/7). Sem perceber que o microfone permanecia ligado, o parlamentar teve as falas transmitidas ao vivo pela internet.

Após levantar exaltado, Goggi afirmou: "Eu quero que se f****, que vá todo mundo tomar no ** e que o meu *** cresça". A fala foi captada integralmente pela transmissão e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

As declarações foram registradas pela transmissão oficial da Câmara Municipal de Vitória no YouTube. Posteriormente, o trecho com os xingamentos deixou de aparecer na gravação disponibilizada pela Casa, mas o vídeo continuou circulando nas redes sociais.