PF investiga desvio de R$ 980 mil em obra de mirante no RN

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23/7), a Operação Vista Encoberta para apurar um suposto esquema de desvio de recursos públicos federais, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro relacionado à construção de um mirante no município de Patu, no Rio Grande do Norte.

Ao todo, são cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5).

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Segundo a investigação, as irregularidades envolvem um contrato de repasse de R$ 980 mil destinado à construção do equipamento turístico. Apesar de a obra ter previsão inicial de conclusão em poucos meses, o empreendimento segue inacabado.

De acordo com a Polícia Federal, as apurações indicam que a empresa contratada para executar o serviço não possuía estrutura operacional compatível com o porte do contrato, o que levantou suspeitas sobre a regularidade da contratação e da execução da obra.

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A investigação também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas. Segundo a corporação, foram encontrados indícios de fracionamento de saques e de operações financeiras destinadas a ocultar a origem e o destino dos recursos públicos que teriam sido desviados.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A operação tem como objetivo reunir novas provas para aprofundar as investigações e identificar a eventual participação de outros envolvidos no esquema.