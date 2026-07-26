Veja os resultados dos sorteios das loterias deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste domingo (26/7), o aguardado concurso 6086, com prêmio da Mega-sena acumulado em R$ 69.545.142,81 milhões. Foram sorteadas seis loterias: os concursos 3036 da Mega-Sena; o 3745 da Lotofácil; o 7075 da Quina; o 2420 da Timemania; o 375 da +Milionária; o 1255 da Dia de Sorte. O sorteio no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

Mega-sena

O concurso 3035 da Mega-Sena, que deve distribuir mais de R$ 69 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 21 - 43 - 50 - 05 - 33 - 12.

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Lotofácil

O concurso 3745 da Lotofácil, que deve distribuir R$ 5 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 22 - 13 - 24 - 08 - 07 - 21 - 19 - 04 - 12 - 02 - 06 - 05 - 10 - 01 - 09.

Quina

O concurso 7075 da Quina, que deve distribuir R$ 22 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 04 - 20 - 50 - 73 - 02.

TimeMania

O concurso 2420 da TimeMania, que deve distribuir R$ 5,2 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 78 - 72 - 77 - 02 - 76 - 14 - 21. O time do coração sorteado foi: Caixas/RS.

+Milionária

O concurso 375 da +Milionária, que deve distribuir R$ 76 milhões, teve as seguintes dezenas sortedas: 02 - 29 - 25 - 15 - 06 - 19. Os trevos sorteados foram: 3 e 4.

Dia de Sorte

O concurso 1255 do Dia de Sorte, que deve sortear R$ 300 mil, teve as seguintes dezenas sortedas: 05 - 20 - 31 - 06 - 28 - 25 - 14. O mês da sorte sorteado foi: 11 - Novembro.