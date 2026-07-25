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ELEIÇÕES 2026

Flávio recebe Milei e diz que "onda azul" pode chegar ao Brasil

Senador publicou vídeo de encontro com presidente argentino, que veio ao país para participar da convenção do PL que oficializa candidatura do filho de Jair Bolsonaro à Presidência

Javier Milei e Flávio Bolsonaro em econtro neste sábado (25) - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)
Javier Milei e Flávio Bolsonaro em econtro neste sábado (25) - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste sábado (25/7) um vídeo ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei, em que os dois falam sobre a possibilidade de avanço da chamada “onda azul” no Brasil nas eleições de outubro. O registro foi feito durante a passagem do argentino por São Paulo, onde ele participa da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que oficializa a candidatura de Flávio à Presidência da República.

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Na gravação, publicada na conta de Flávio no X, o senador aparece recebendo Milei com um abraço e transmite ao argentino uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido em prisão domiciliar e impedido de disputar eleições após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o declarou inelegível.

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“Bom te ver, meu amigo. Abraços do meu pai. É do meu pai esse abraço. Obrigado por tudo”, afirmou Flávio.

Milei respondeu lamentando não ter conseguido encontrar o ex-presidente brasileiro durante sua visita ao país. “É uma pena que não pude ver seu pai”, disse o argentino. Em seguida, Flávio afirmou que Bolsonaro “voltará logo”.

Na gravação também é possível ver o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). 

Milei fala em “onda azul” e esperança para outubro

Durante a conversa, o senador perguntou ao presidente argentino sobre a possibilidade de a “onda azul” chegar ao Brasil. O termo faz referência ao movimento político associado à direita e à ascensão de lideranças conservadoras na América Latina, em alusão à cor frequentemente utilizada por grupos ligados a esse campo político.

Milei respondeu que acredita que este seria o momento para esse avanço. “Obviamente, vamos acompanhar a onda azul. E que seja o momento”, afirmou. Na sequência, completou: “E também temos que pintar o mapa como corresponde, de uma vez”.

O presidente argentino também mencionou as eleições brasileiras de outubro ao falar em “uma grande esperança”. “Então, uma grande esperança para outubro”, disse.

Ao final do vídeo, o filho 01 de Bolsonaro fala sobre a atuação conjunta entre os grupos políticos.

“Sabemos do que estamos lutando. Vamos combater o terrorismo juntos”, declarou Flávio. Milei respondeu: “Exatamente”.

A visita de Milei ocorre no mesmo dia em que o PL realiza, em São Paulo, o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro para disputar a Presidência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro reúne aliados e ocorre em meio a um cenário de disputas internas no campo da direita e de negociações sobre alianças para a corrida eleitoral.

Veja o momento: 

Tarcísio homenageia Milei antes de convenção do PL

Antes de seguir para a convenção do partido, Milei foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Durante a cerimônia, o argentino recebeu a Ordem do Ipiranga, considerada a principal honraria concedida pelo governo paulista.

O evento contou com a presença de familiares de Milei e representantes diplomáticos argentinos. Após a homenagem, o presidente argentino seguiu com Tarcísio para o estádio do Pacaembu, onde ocorre a convenção do PL.

Milei havia solicitado autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar Jair Bolsonaro, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

No vídeo publicado por Flávio, Tarcísio também aparece ao lado dos dois e afirma que aquele seria “um dia histórico”. 

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 25/07/2026 12:54
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