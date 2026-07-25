Flávio recebe Milei e diz que "onda azul" pode chegar ao Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste sábado (25/7) um vídeo ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei, em que os dois falam sobre a possibilidade de avanço da chamada “onda azul” no Brasil nas eleições de outubro. O registro foi feito durante a passagem do argentino por São Paulo, onde ele participa da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que oficializa a candidatura de Flávio à Presidência da República.

Na gravação, publicada na conta de Flávio no X, o senador aparece recebendo Milei com um abraço e transmite ao argentino uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido em prisão domiciliar e impedido de disputar eleições após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o declarou inelegível.

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“Bom te ver, meu amigo. Abraços do meu pai. É do meu pai esse abraço. Obrigado por tudo”, afirmou Flávio.

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Milei respondeu lamentando não ter conseguido encontrar o ex-presidente brasileiro durante sua visita ao país. “É uma pena que não pude ver seu pai”, disse o argentino. Em seguida, Flávio afirmou que Bolsonaro “voltará logo”.

Na gravação também é possível ver o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Milei fala em “onda azul” e esperança para outubro

Durante a conversa, o senador perguntou ao presidente argentino sobre a possibilidade de a “onda azul” chegar ao Brasil. O termo faz referência ao movimento político associado à direita e à ascensão de lideranças conservadoras na América Latina, em alusão à cor frequentemente utilizada por grupos ligados a esse campo político.

Milei respondeu que acredita que este seria o momento para esse avanço. “Obviamente, vamos acompanhar a onda azul. E que seja o momento”, afirmou. Na sequência, completou: “E também temos que pintar o mapa como corresponde, de uma vez”.

O presidente argentino também mencionou as eleições brasileiras de outubro ao falar em “uma grande esperança”. “Então, uma grande esperança para outubro”, disse.

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Ao final do vídeo, o filho 01 de Bolsonaro fala sobre a atuação conjunta entre os grupos políticos.

“Sabemos do que estamos lutando. Vamos combater o terrorismo juntos”, declarou Flávio. Milei respondeu: “Exatamente”.

A visita de Milei ocorre no mesmo dia em que o PL realiza, em São Paulo, o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro para disputar a Presidência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro reúne aliados e ocorre em meio a um cenário de disputas internas no campo da direita e de negociações sobre alianças para a corrida eleitoral.

Veja o momento:

Hoje estive ao lado do presidente da Argentina, @JMilei , do governador de São Paulo, @tarcisiogdf , e do prefeito de São Paulo, @ricardo_nunessp . Quatro lideranças, um compromisso: menos burocracia, mais liberdade e respeito ao dinheiro do povo. pic.twitter.com/frtylmq4Pv July 25, 2026

Tarcísio homenageia Milei antes de convenção do PL

Antes de seguir para a convenção do partido, Milei foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Durante a cerimônia, o argentino recebeu a Ordem do Ipiranga, considerada a principal honraria concedida pelo governo paulista.

O evento contou com a presença de familiares de Milei e representantes diplomáticos argentinos. Após a homenagem, o presidente argentino seguiu com Tarcísio para o estádio do Pacaembu, onde ocorre a convenção do PL.

Milei havia solicitado autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar Jair Bolsonaro, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

No vídeo publicado por Flávio, Tarcísio também aparece ao lado dos dois e afirma que aquele seria “um dia histórico”.