Aeroporto de Ilhéus suspende voos após pneu de avião estourar durante pouso

O Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, Bahia, suspendeu todos os pousos e decolagens na tarde desta segunda-feira (27/7) após um incidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte. De acordo com a concessionária que administra o terminal, o pneu de um avião estourou durante o pouso.
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De acordo com informações obtidas pela reportagem, trata-se de um voo particular. A concessionária informou que a pista será liberada após o encerramento dos procedimentos de segurança.
"Imediatamente, a concessionária acionou o Plano de Remoção de Aeronaves Interditadas (Prai) e está atuando para prestar suporte à aeronave e liberar a pista no menor tempo possível. No momento, as operações no Aeroporto Jorge Amado permanecem suspensas até a conclusão do procedimento", destaca o texto.
O incidente ocorreu por volta das 13 horas. Não foram divulgadas informações sobre eventuais passageiros ou tripulantes feridos.
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Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.
Por Renato Souza e Pedro José*
postado em 27/07/2026 15:50