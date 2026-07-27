Aeroporto de Ilhéus suspende voos após pneu de avião estourar durante pouso

Pneu de um avião de pequeno porte, particular, estourou durante o pouso - (crédito: Gabriel Magacho – Divulgação Socicam)

O Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, Bahia, suspendeu todos os pousos e decolagens na tarde desta segunda-feira (27/7) após um incidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte. De acordo com a concessionária que administra o terminal, o pneu de um avião estourou durante o pouso.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, trata-se de um voo particular. A concessionária informou que a pista será liberada após o encerramento dos procedimentos de segurança.

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"Imediatamente, a concessionária acionou o Plano de Remoção de Aeronaves Interditadas (Prai) e está atuando para prestar suporte à aeronave e liberar a pista no menor tempo possível. No momento, as operações no Aeroporto Jorge Amado permanecem suspensas até a conclusão do procedimento", destaca o texto.

O incidente ocorreu por volta das 13 horas. Não foram divulgadas informações sobre eventuais passageiros ou tripulantes feridos.

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