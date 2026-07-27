InícioBrasil
Cultura

Teatros da Amazônia entram para lista de Patrimônio Mundial da Unesco

Reconhecimento dado ao Teatro Amazonas e ao Theatro da Paz foi aprovado na madrugada desta segunda-feira (27/7), durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Coreia do Sul

Teatro Amazonas, em Manaus: o Brasil passa a contar agora com 26 sítios reconhecidos pela Unesco - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Teatro Amazonas, em Manaus: o Brasil passa a contar agora com 26 sítios reconhecidos pela Unesco - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Teatro Amazonas, em Manaus (AM), e o Theatro da Paz, em Belém (PA), foram reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A decisão foi aprovada na madrugada desta segunda-feira (27/7), durante a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Coreia do Sul.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A candidatura conjunta, apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com os ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, destacou a trajetória comum dos dois edifícios, símbolos do ciclo da borracha na região Norte no fim do século XIX. Com o reconhecimento, eles passam a integrar a lista da Unesco sob a denominação “Teatros da Amazônia” e se tornam o primeiro Patrimônio Mundial Cultural localizado na Região Norte do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Inaugurados em 1878, em Belém, e em 1896, em Manaus, os teatros foram concebidos como marcos da modernização urbana e da inserção da Amazônia nos circuitos internacionais de comércio e cultura. Além da arquitetura inspirada na Belle Époque, as construções combinam materiais e referências europeias com elementos da floresta amazônica, consolidando uma identidade cultural própria.

Ao longo das décadas, os espaços ampliaram sua vocação artística e passaram a receber manifestações da cultura popular brasileira, como carimbó, boi-bumbá, jazz e cinema, sendo referências culturais e turísticas em suas cidades.

Com a nova inscrição, o Brasil passa a contar com 26 sítios reconhecidos pela Unesco: 16 culturais, nove naturais e um misto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 27/07/2026 10:50 / atualizado em 27/07/2026 10:52
SIGA
x