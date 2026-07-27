Teatros da Amazônia entram para lista de Patrimônio Mundial da Unesco

Teatro Amazonas, em Manaus: o Brasil passa a contar agora com 26 sítios reconhecidos pela Unesco - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Teatro Amazonas, em Manaus (AM), e o Theatro da Paz, em Belém (PA), foram reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A decisão foi aprovada na madrugada desta segunda-feira (27/7), durante a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Coreia do Sul.

A candidatura conjunta, apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com os ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, destacou a trajetória comum dos dois edifícios, símbolos do ciclo da borracha na região Norte no fim do século XIX. Com o reconhecimento, eles passam a integrar a lista da Unesco sob a denominação “Teatros da Amazônia” e se tornam o primeiro Patrimônio Mundial Cultural localizado na Região Norte do país.

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Inaugurados em 1878, em Belém, e em 1896, em Manaus, os teatros foram concebidos como marcos da modernização urbana e da inserção da Amazônia nos circuitos internacionais de comércio e cultura. Além da arquitetura inspirada na Belle Époque, as construções combinam materiais e referências europeias com elementos da floresta amazônica, consolidando uma identidade cultural própria.

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Ao longo das décadas, os espaços ampliaram sua vocação artística e passaram a receber manifestações da cultura popular brasileira, como carimbó, boi-bumbá, jazz e cinema, sendo referências culturais e turísticas em suas cidades.

Com a nova inscrição, o Brasil passa a contar com 26 sítios reconhecidos pela Unesco: 16 culturais, nove naturais e um misto.