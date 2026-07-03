Queda de avião em Campo Grande mata piloto e pesquisadora alemã

Aeronave seguia para o Pantanal, desviou por causa da baixa visibilidade provocada por neblina e caiu próximo ao Aeroporto Santa Maria; causas do acidente são investigadas pelo Cenipa - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um avião bimotor de pequeno porte (modelo EMB-810D, da Embraer) caiu próximo ao Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (03/7). De acordo com as autoridades responsáveis pela investigação, o voo tinha como destino o Pantanal do Mato Grosso do Sul e acabou desviando do local após uma tentativa do piloto de procurar uma saída para a baixa visibilidade do tráfego devido a neblinas densas.

O acidente deixou duas pessoas mortas, o piloto Henrique Martin e a pesquisadora alemã especialista nos estudos acerca do tamanduá-bandeira, espécie classificada como ameaçada de extinção, Lydia Möcklinghoff. A cientista e zoóloga já trabalhava com pesquisas no Mato Grosso do Sul desde o fim dos anos 2000. Lydia foi uma das maiores referências em sua área de atuação, além de ser pioneira nos estudos do tamanduá-bandeira em seu habitat natural.

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A alemã ainda escreveu livros acerca da biodiversidade, de animais silvestres e conservação de espécies. Como jornalista científica, Lydia também chegou a produzir conteúdos acerca destes temas, bem como produzir documentários e programas de TV com foco no Pantanal bnrasileiro.

Henrique Martin, que pilotava profissionalmente desde 2019, usava suas redes sociais para divulgar seu trabalho e sua paixão pela aviação, produzindo conteúdos que detalham sua rotina como piloto e com a família.

Apesar dos levantamentos preliminares, a causa do acidente ainda está sendo investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O avião caiu por volta das 6h30, mas o Corpo de Bombeiros só conseguiu chegar ao local após às 9h, já que as viaturas acabaram atoladas na estrada que dava acesso ao local.

Em nota, a AMAPIL Táxi Aéreo, empresa responsável pela aeronave, confirmou as mortes e prestou condolências às famílias das vítimas, afirmando que vem cooperando com as investigações:

“A AMAPIL Táxi Aéreo Ltda. confirma, com profundo pesar, o acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, envolvendo uma de suas aeronaves, que resultou no falecimento do piloto e de uma passageira. Neste momento de imensa tristeza, a empresa manifesta sua solidariedade e as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e pessoas próximas das vítimas, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário.

Toda a equipe da AMAPIL está profundamente consternada com o ocorrido. Há mais de 52 anos atuando na aviação civil, a empresa sempre conduziu suas operações com absoluto compromisso com a segurança, a manutenção de suas aeronaves e o rigor técnico exigido pela atividade. Desde os primeiros momentos, a AMAPIL vem colaborando integralmente com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e com as demais autoridades competentes, fornecendo todas as informações e o suporte necessários para a apuração dos fatos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelos órgãos responsáveis. Em respeito às famílias das vítimas e à investigação em curso, a empresa não se manifestará sobre aspectos técnicos ou circunstâncias do acidente até a conclusão dos trabalhos oficiais. A AMAPIL reafirma seu compromisso com a transparência, com a segurança operacional e com o respeito às vítimas e seus familiares", diz a nota.