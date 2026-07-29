Tempestades no Rio e SP repercutem entre políticos nas redes sociais

No Rio, diversos pontos da cidade ficaram sem energia elétrica - (crédito: AFP)

Prefeitos de regiões atingidas pela tempestade desta quarta-feira (29/7), no Rio de Janeiro e São Paulo, foram às redes sociais se manifestar sobre os fortes ventos que provocaram cinco mortes, além de quedas de árvores e outros transtornos no Sul e Sudoeste do Brasil.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri (PSD), usou as redes para alertar os cariocas sobre as rajadas de vento. “Na volta pra casa hoje, evitar áreas abertas e marquises de prédio”, afirma. “Aqueles que puderem, por favor, evitar deslocamentos que não sejam essenciais”.

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Em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT), divulgou um informe sobre a situação. “A informação é que não temos graves problemas na nossa cidade, apesar de quedas de árvores em vinte pontos. Não tivemos nenhuma ocorrência grave”, afirma. “Estamos com mais de 400 funcionários mobilizados nas últimas horas para atuar diante desta tempestade”.

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O trânsito na Ponte Rio-Niterói chegou a ser interrompido com as rajadas de vento e o teto de um posto de gasolina, em Itaipu, desabou.

Duas pessoas morreram em Santa Teresa, na região central do Rio, após um muro cair com o vento. Alguns pontos da cidade ficaram tomados por uma densa nuvem de poeira.

São Paulo

Rogério Santos (Republicanos), prefeito de Santos, compartilhou o alerta severo da Defesa Civil para o litoral paulista e afirmou que o Centro de Controle Operacional acompanha a situação em tempo real. No Instagram, ele divulgou o trabalho das equipes de zeladoria no rescaldo da tempestade.

Em Santos, um homem morreu ao ser atingido por uma árvore durante a ventania que ultrapassou os 100km/h. As operações portuárias e travessias de balsas tiveram de ser interrompidas e destelhamentos foram registrados na Baixada Santista.

No interior de São Paulo, outro homem morreu após ter o carro atingido por uma árvore, em Cesário Lange. O prefeito Ramiro de Campos (Republicanos), compartilhou orientações da Defesa Civil para o estado. As rajadas de vento chegaram a 62km/h na cidade.

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A terceira morte do estado aconteceu em São Sebastião, no litoral norte. Um pescador estava em uma embarcação que naufragou com a ventania.

Deputados reforçam debate climático

Os deputados federais Glauber Braga (Psol-RJ) e Sônia Guajajara (Psol-SP) utilizaram as redes para comentar sobre a tempestade causada por uma frente fria vinda do sul do país.

“A nossa solidariedade às famílias nesse momento de luto! Mais uma demonstração dramática da necessidade de que a lei 12.608 (Estatuto de Proteção e defesa civil) seja colocada em prática de maneira plena”, publicou Glauber. “A prevenção a desastres tem que ser um tema tratado com seriedade por todos os entes da federação”.

A última notícia traz a informação de que 5 pessoas morreram no Rio de Janeiro e em São Paulo a partir dos ventos fortes! A nossa solidariedade às famílias nesse momento de luto! Mais uma demonstração dramática da necessidade de que a lei 12.608 (Estatuto de Proteção e defesa… — Glauber Braga (@Glauber_Braga) July 29, 2026

Sônia Guajajara prestou solidariedade às famílias das vítimas e pediu por mais ações voltadas ao meio ambiente. “Não podemos mais tratar eventos extremos como exceção. A crise climática já está entre nós e seus impactos se tornam cada vez mais frequentes e intensos”, disse. “É preciso investir em prevenção, adaptação, infraestrutura, proteção ambiental e sistemas de alerta que salvem vidas”.

Minha solidariedade às famílias que perderam pessoas queridas e todos os afetados pela ventania devastadora. Duas vítimas foram atingidas por árvores que caíram nas cidades de Santos e Sorocaba. A terceira vítima estava em uma embarcação que virou em São Sebastião.???? — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) July 29, 2026



