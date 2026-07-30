Tássio, ex-atacante do Botafogo, morre em ventania no RJ

O ex-atacante Tássio, que defendeu o Botafogo e o Red Bull Bragantino, entre outros clubes, morreu nesta quarta-feira (29/7), aos 41 anos. Ele foi uma das vítimas da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A capital foi atingida por ventos de mais de 90km/h no fim da tarde.
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Tássio estava no local quando o muro de uma residência na Rua Dr. Júlio Otoni desabou, acompanhado de um amigo, identificado como Vandré Cordeiro, que também não resistiu e faleceu.
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Tássio Maia dos Santos foi contratado pelo Botafogo em 2015, quando disputou seis jogos pelo time, cinco deles pelo Carioca e um pela Copa do Brasil. O ex-atacante também defendeu Volta Redonda, Bandu, Madureira, Ipatinga, Red Bull Bragantino, Tombense e Figueirense, no Brasil, além de experiência no futebol europeu no CSKA e Lokomotiv Plovdiv, da Bulgaria. Ele se aposentou dos campos em 2019.
Em nota publicada nas redes sociais, o Botafogo lamentou o falecimento de Tássio e prestou condolências. “Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz”, disse o clube.
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