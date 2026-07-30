TCU identifica irregularidades em 82% dos repasses "emendas Pix"

Inscrições para o concurso terminam na próxima segunda - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

A auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) analisou uma amostra de 100 transferências por emenda PIX, entre 2020 e 2024 e identificou irregularidades em 82% dos repasses fiscalizados e 82,4% dos beneficiados.

Desde sua criação, as transferências especiais têm sido chamadas de "Emendas Pix" devido à agilidade na liberação dos recursos. Essa modalidade permite o repasse direto de recursos da União a estados, municípios e ao Distrito Federal, sem a necessidade de convênio prévio.

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As auditorias examinaram 100 transferências especiais destinadas a 75 beneficiários. Foram fiscalizados 73 municípios (pelo menos um de cada estado da federação) e dois estados, Pará e São Paulo. Os repasses analisados somaram R$198 milhões. Foi constatado algum tipo de irregularidade em 82% dessas transferências e em 82,4% dos beneficiários. O prejuízo potencial aos cofres públicos foi estimado em R$49 milhões, o que representa 25% do total fiscalizado.

A auditoria e o plano foram elaborados por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator de ações na Corte que investigam suspeitas de irregularidades no repasse de emendas.

Nesta quarta-feira (29), o ministro determinou que a Presidência da República e as cúpulas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apresentem, em até 10 dias, uma proposta de "matriz de responsabilidades" para o controle das emendas parlamentares.

Entre as principais irregularidades apontadas pelo TCU estão falhas na transparência e na rastreabilidade dos recursos. Uma das causas é a movimentação de dinheiro em contas correntes não específicas, além da ausência de envio de relatórios parciais ou finais de gestão ao sistema Tranferegov.br.

Diante dessas irregularidades, o TCU instaurou processos de tomada de contas especial para recuperar os recursos que efetivamente podem ter sido desviados. O Tribunal também abriu processos de representação para investigar irregularidades graves, mas que não causaram prejuízo financeiro direto.