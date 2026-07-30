Nível do Guaíba pode atingir cota de alerta nesta sexta-feira

A previsão do Serviço Geológico do Brasil (SGB) indica que o Lago Guaíba pode atingir a cota de alerta, de 2,60 metros, no Cais Mauá até esta sexta-feira (31/7). O SGB mantém o monitoramento hidrológico de rios do Rio Grande do Sul.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As chuvas registradas ontem (30) interromperam a tendência de redução dos níveis observada anteriormente e provocaram nova elevação das águas em direção à Região Metropolitana de Porto Alegre.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O boletim também aponta a possibilidade de o nível alcançar a cota de inundação, de 3 metros. Apesar disso, o SGB informa que não há previsão de um evento extremo semelhante à enchente histórica registrada em maio de 2024.
Entre as bacias monitoradas, o Rio Taquari registrou acumulados superiores a 100 milímetros de chuva em 24 horas, mantendo elevação contínua dos níveis. Na Bacia do Rio Caí, os volumes chegaram a cerca de 80 milímetros no mesmo período, também com tendência de alta.
Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o acumulado de chuva foi de aproximadamente 40 milímetros, enquanto as demais bacias registraram precipitações próximas de 50 milímetros.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais