Nível do Guaíba pode atingir cota de alerta nesta sexta-feira

SGB informa, porém, que não há previsão de um evento extremo semelhante à enchente histórica registrada em maio de 2024 - (crédito: ANSELMO CUNHA / AFP)

A previsão do Serviço Geológico do Brasil (SGB) indica que o Lago Guaíba pode atingir a cota de alerta, de 2,60 metros, no Cais Mauá até esta sexta-feira (31/7). O SGB mantém o monitoramento hidrológico de rios do Rio Grande do Sul.

As chuvas registradas ontem (30) interromperam a tendência de redução dos níveis observada anteriormente e provocaram nova elevação das águas em direção à Região Metropolitana de Porto Alegre.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Programa transforma pesquisas científicas em soluções de negócios

O boletim também aponta a possibilidade de o nível alcançar a cota de inundação, de 3 metros. Apesar disso, o SGB informa que não há previsão de um evento extremo semelhante à enchente histórica registrada em maio de 2024.

Entre as bacias monitoradas, o Rio Taquari registrou acumulados superiores a 100 milímetros de chuva em 24 horas, mantendo elevação contínua dos níveis. Na Bacia do Rio Caí, os volumes chegaram a cerca de 80 milímetros no mesmo período, também com tendência de alta.

Leia também: Empresários formalizam aquisição de área para distrito de inovação no DF

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o acumulado de chuva foi de aproximadamente 40 milímetros, enquanto as demais bacias registraram precipitações próximas de 50 milímetros.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil TCU identifica irregularidades em 82% dos repasses "emendas Pix"

TCU identifica irregularidades em 82% dos repasses "emendas Pix" Brasil Guiana Francesa derruba exigência de visto de curta duração para brasileiros

Guiana Francesa derruba exigência de visto de curta duração para brasileiros Brasil Fotógrafa desaparecida em trilha é encontrada morta após cinco dias de busca

Fotógrafa desaparecida em trilha é encontrada morta após cinco dias de busca Brasil Receita Federal faz leilão de eletrônicos e veículos; veja como participar

Receita Federal faz leilão de eletrônicos e veículos; veja como participar Brasil Tássio, ex-atacante do Botafogo, morre em ventania no RJ

Tássio, ex-atacante do Botafogo, morre em ventania no RJ Brasil O que brasileiros pensam de influenciadores que fazem publicidade de bets: 'Destruíram minha vida'