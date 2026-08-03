Lito Sousa detalha câncer de próstata e complicações neurológicas

Em novo vídeo publicado nesta segunda-feira (3/8) o influenciador Lito Sousa deu detalhes sobre o tratamento contra o câncer de próstata e a inflamação cerebral que afetou os movimentos do braço esquerdo. O diagnóstico do tumor foi feito há cerca de três meses atrás após alterações serem observadas em exames de rotina, segundo o especialista em aviação.

Lito afirma que foi diagnosticado com um câncer nível 3 intermediário. “Não é algo extremamente grave ou urgente que eu precise resolver correndo”, explica. “Mas também não é do tipo que você não precisa fazer nada e só monitora”.

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O tratamento escolhido pelo influenciador é a prostatectomia, ou seja, a remoção cirúrgica da próstata. A técnica é considerada uma das mais eficientes no combate à doença.

A descoberta precoce do tumor por meio de exames de rotina foi essencial para que a situação não fosse mais grave, segundo Lito. “Todo mundo está sujeito a esse tipo de câncer. Não interessa se você se cuida, se come bem como eu. Câncer de próstata não escolhe”, alerta.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença é responsável por 29% dos casos entre homens no Brasil. Porém, com o diagnóstico precoce, o câncer de próstata tem mais de 90% de chances de cura.

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Inflamação neurológica

Além do câncer, Lito afirma que percebeu uma sensação de dormência no braço esquerdo nos últimos meses. Após passar por um neurologista e um ortopedista, onde uma compressão na coluna cervical foi identificada, o influenciador recebeu uma injeção de corticoide.

“Tomei a medicação justamente no dia da viagem para os Estados Unidos e foi um dos voos mais difíceis que já fiz”, lembra. Com os sintomas se intensificando durante a estadia e a progressiva perda de movimentos do braço, ele voltou ao Brasil e foi internado.

Um exame de contraste apontou uma inflamação neurológica no influenciador. “O lado direito do cérebro apresentava uma inflamação. Recebi doses elevadas de corticoide para conter a resposta do sistema imunológico e também imunoglobulina, um tratamento baseado em anticorpos. Passei vários dias internado”, afirma.

A recuperação dos movimentos levará algum tempo, de acordo com Lito, e exige seções de fisioterapia, terapia ocupacional, musculação e exercícios aeróbicos.