Lito Sousa, do canal Avião e Músicas, descobre câncer de próstara após exames

Lito afirmou ter passado por duas biópsias e que, em uma delas, foram identificados fragmentos para adenocarcinoma - (crédito: Reprodução Instagram)

O influenciador Lito Sousa anunciou, nas redes sociais, que foi diagnosticado com câncer de próstata. Em vídeo publicado na última sexta-feira (17/7), o especialista em aviação, que mantém o canal Avião e Músicas, afirmou que a descoberta aconteceu há três meses, durante um exame de rotina no qual foram observadas alterações no antígeno prostático específico (PSA).

De acordo com Lito, foi confirmada um adenocarcinoma de agressividade intermediária. Segundo ele, mesmo fazendo exames de rotina, como o de toque,o tumor não foi identificado anteriormente.

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“Tem três meses que eu descobri e precisei passar por duas biópsias. Uma na próstata e outra no reto”, explica. “A do reto deu como tumor não maligno, mas a da próstata, infelizmente, positivou em diversos fragmentos para adenocarcinoma”.

Além de uma cirurgia já marcada, Lito afirma que passará por uma nova biópsia, após uma atividade suspeita ser detectada no pulmão, e que sente dormência no braço esquerdo por causas ainda não identificadas.

O influenciador tranquilizou os seguidores e deixou um alerta para outros homens. “Não deixem de fazer exames de rotina. Você que é homem, não deixe de ir ao urologista depois de fazer 40 anos. Isso pode salvar sua vida quando você encontra cedo, como eu encontrei”, disse.

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Entenda a doença

A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, envolvendo a uretra. O câncer é confirmado após biópsia, indicada quando surgem alterações no exame de sangue ou no toque retal.

Na maioria dos casos, o câncer de próstata cresce lentamente, sem apresentar sinais ou ameaças à saúde do homem. Em outros, o tumor se espalha rapidamente e passa a atingir outros órgãos, levando o paciente à morte. Quando descoberto antes de se espalhar, a taxa de cura supera 90%.

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam que 17.587 homens morreram em decorrência do câncer em 2024. As taxas de mortalidade aumentaram 21% em uma década.

O câncer de próstata é o mais comum entre os homens brasileiros, com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimando cerca de 71,7 mil casos por ano. De acordo com o Ministério da Saúde, os atendimentos relacionados à doença em homens de até 19 anos aumentaram 32% entre 2020 e 2024, saltando de 2,5 mil para 3,3 mil procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).