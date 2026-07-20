Lito Sousa, do canal Avião e Músicas, descobre câncer de próstara após exames

O influenciador Lito Sousa anunciou, nas redes sociais, que foi diagnosticado com câncer de próstata. Em vídeo publicado na última sexta-feira (17/7), o especialista em aviação, que mantém o canal Avião e Músicas, afirmou que a descoberta aconteceu há três meses, durante um exame de rotina no qual foram observadas alterações no antígeno prostático específico (PSA).
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De acordo com Lito, foi confirmada um adenocarcinoma de agressividade intermediária. Segundo ele, mesmo fazendo exames de rotina, como o de toque,o tumor não foi identificado anteriormente.
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“Tem três meses que eu descobri e precisei passar por duas biópsias. Uma na próstata e outra no reto”, explica. “A do reto deu como tumor não maligno, mas a da próstata, infelizmente, positivou em diversos fragmentos para adenocarcinoma”.
Além de uma cirurgia já marcada, Lito afirma que passará por uma nova biópsia, após uma atividade suspeita ser detectada no pulmão, e que sente dormência no braço esquerdo por causas ainda não identificadas.
O influenciador tranquilizou os seguidores e deixou um alerta para outros homens. “Não deixem de fazer exames de rotina. Você que é homem, não deixe de ir ao urologista depois de fazer 40 anos. Isso pode salvar sua vida quando você encontra cedo, como eu encontrei”, disse.
Entenda a doença
A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, envolvendo a uretra. O câncer é confirmado após biópsia, indicada quando surgem alterações no exame de sangue ou no toque retal.
Na maioria dos casos, o câncer de próstata cresce lentamente, sem apresentar sinais ou ameaças à saúde do homem. Em outros, o tumor se espalha rapidamente e passa a atingir outros órgãos, levando o paciente à morte. Quando descoberto antes de se espalhar, a taxa de cura supera 90%.
Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam que 17.587 homens morreram em decorrência do câncer em 2024. As taxas de mortalidade aumentaram 21% em uma década.
O câncer de próstata é o mais comum entre os homens brasileiros, com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimando cerca de 71,7 mil casos por ano. De acordo com o Ministério da Saúde, os atendimentos relacionados à doença em homens de até 19 anos aumentaram 32% entre 2020 e 2024, saltando de 2,5 mil para 3,3 mil procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).
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