Cantor Afroito desiste de vaquinha de R$1 milhão após repercussão negativa

O cantor e compositor pernambucano Afoito anunciou, na quinta-feira (30), que desistiu da vaquinha para arrecadar R$1 milhão para comprar um casarão em Recife e quitar dívidas de aluguel. A decisão foi divulgada no Instagram, após uma semana de intensa polêmica envolvendo o valor estabelecido e a meta de financiamento coletivo.

Em vídeo, o artista explicou que a decisão foi tomada para proteger pessoas próximas. Ele ressaltou que a intenção inicial era se comunicar com seu público habitual e oferecer contrapartidas, como seu vinil e ingressos, mas a campanha tomou uma dimensão inesperada.

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O cantor relatou que a viralização do vídeo resultou em ataques e ofensas. Ele afirmou ter lido comentários que “são de tirar a humanidade”, embora também tenha recebido mensagens de apoio e carinho.

“Está gerando pânico e medo nas pessoas próximas a mim. Muita gente está preocupada comigo. Por esses motivos e por outros, vou desistir do financiamento coletivo. [..] Deu lugar a uma enxurrada de xenofobia e racismo, que fica feio até de assistir. Não vale a pena pelo todo. Foi uma publicidade muito grande., né? Espero que, quando eu lançar música , também tenha esse interesse todo da imprensa”, disse.

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A campanha foi aberta no dia 20 de julho e terminaria em 50 dias. Em dez dias de crowdfunding, Afroito conseguiu mais de R$9 mil, o que correspondia a menos de 1% da meta. De acordo com o músico, cerca de R$800 mil seriam destinados à aquisição do imovel. O restante seria usado para cobrir impostos, taxas , multas contratuais e uma dívida estimada em R$50 mil, acumulada após meses sem o pagamento do aluguel.

Quando divulgou a campanha em vídeo, Afroito reconheceu que assumiu um compromisso financeiro sem ter segurança sobre a continuidade de sua renda com apresentações.

A meta de R$1 milhão provocou reações negativas entre os seguidores. Parte dos comentários questionou a decisão de recorrer ao público para comprar um imóvel de alto valor e criticou o artista por permanecer em uma casa com aluguel mensal de R$5 mil mesmo após a redução de sua renda.

“Desculpa , mas isso é o cúmulo do surto. Você quer uma casa de 1 milhão de reais no seu nome pago com o dinheiro de vaquinha?”, escreveu um seguidor. “Tem que ter mais responsabilidade, amigo. Como aluga uma casa desse tamanho sem estabilidade financeira?”, perguntou outro.

Apesar da repercussão negativa, Afroito defendeu o uso do financiamento coletivo. Para o artista, a modalidade não deve ser associada exclusivamente a emergências médicas, tragédias ou situações de extrema necessidade, já que também é utilizada para viabilizar projetos culturais.

Afoito disse que escolheu uma casa maior por considerar o local adequado às atividades ligadas a sua carreira. O imóvel seria utilizado tanto como moradia quanto para ensaios, gravações e encontros com outros músicos.