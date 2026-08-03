InícioBrasil
famosos

Bombeiros resgatam Gilberto Gil preso em elevador no Rio

Cantor foi retirado do elevador sem ferimentos e agradeceu aos militares pela agilidade e pelo cuidado durante o resgate

Gilberto Gil ficou preso em elevador no último domingo (2/8) - (crédito: Reprodução/Instagram)
Gilberto Gil ficou preso em elevador no último domingo (2/8) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Gilberto Gil ficou preso em um elevador na noite do último domingo (2/8), no Rio de Janeiro. Militares do 17º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Copacabana, foram acionados para fazer o resgate. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os bombeiros retiraram o cantor do elevador com segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Gilberto Gil não sofreu ferimentos durante a ocorrência. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após o resgate, o artista agradeceu aos militares pela atuação. “Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço”, escreveu Gil. 

O CBMERJ também compartilhou o caso nas redes sociais e brincou com uma das músicas mais conhecidas do artista ao encerrar a publicação com a frase: “Aquele abraço”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 03/08/2026 23:02
SIGA
x