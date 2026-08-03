Bombeiros resgatam Gilberto Gil preso em elevador no Rio

O cantor Gilberto Gil ficou preso em um elevador na noite do último domingo (2/8), no Rio de Janeiro. Militares do 17º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Copacabana, foram acionados para fazer o resgate.

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Os bombeiros retiraram o cantor do elevador com segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Gilberto Gil não sofreu ferimentos durante a ocorrência.

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Após o resgate, o artista agradeceu aos militares pela atuação. “Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço”, escreveu Gil.

O CBMERJ também compartilhou o caso nas redes sociais e brincou com uma das músicas mais conhecidas do artista ao encerrar a publicação com a frase: “Aquele abraço”.