Busca por eletropostos crescem 309% no Brasil, veja onde

O levantamento teve como base os dados de pesquisas no Google entre junho de 2025 e maio de 2026 - (crédito: Reprodução/Magnific)

As buscas por eletropostos cresceram 309% no Brasil nos últimos 12 meses, sinal de que o interesse pelos carros elétricos começa a vir acompanhado de uma preocupação prática: onde recarregar esses veículos. O levantamento feito pela Descarbonize Soluções teve como base os dados de pesquisas no Google entre junho de 2025 e maio de 2026.

Os Estados que mais buscaram por eletroposto foram:

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Distrito Federal Paraná Santa Catarina São Paulo Rio grande do Sul Espírito Santo Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Goiás Paraíba

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Além disso, no mesmo período, a procura pelo termo “estação de recarga de veículos elétricos” aumentou 235%. Já as buscas por “carregadores carros elétricos” subiram 84%.

O movimento acompanha a expansão do mercado de carros elétricos no país. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 223.912 veículos leves eletrificados foram vendidos em 2025, alta de 26% em relação ao ano anterior. O número considera veículos 100% elétricos, híbridos plug-in e híbridos sem recarga externa.

Em 2026, o seguimento continua avançando. Somente em abril, foram 38.516 veículos leves eletrificados emplacados, o equivalente a 16% das vendas de veículos leves no mês, segundo a ABVE.

Interesse vai além de encontrar um ponto de recarga

A pesquisa também mostra que o aumento não significa apenas que os motoristas estão procurando o eletroposto mais próximo. Os dados também mostram que parte dos brasileiros, na realidade, ainda busca entender como funciona essa infraestrutura e até mesmo como entrar no mercado como empresas e empreendedores.

Com isso, um dos maiores crescimentos foi registrado na pesquisa por “franquia eletroposto”, que aumentou 700% nos últimos 12 meses. Isso porque os eletropostos são mais simples que os convencionais, e podem estar instalados em locais como estacionamentos, shoppings, supermercados, postos de combustíveis, rodovias e estabelecimentos comerciais.

A localização também ganhou importância à medida que mais carros passaram a depender desse tipo de infraestrutura. Por isso, aplicativos especializados permitem consultar pontos de recarga, tipos de conectores disponíveis e, em alguns casos, até verificar se o carregador está livre ou ocupado.

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As principais dúvidas registradas foram:

Como montar um eletroposto?

Quanto custa montar um eletroposto? Como funciona um eletroposto? Qual o lucro de um eletroposto? Como abrir um eletroposto? O que é um eletroposto? Como encontrar um eletroposto? Eletropostos são um bom investimento?