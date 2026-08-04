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Busca por eletropostos crescem 309% no Brasil, veja onde

Alta acompanha avanço de carros elétricos e aumento do interesse por pontos de recarga no país

O levantamento teve como base os dados de pesquisas no Google entre junho de 2025 e maio de 2026 - (crédito: Reprodução/Magnific)
O levantamento teve como base os dados de pesquisas no Google entre junho de 2025 e maio de 2026 - (crédito: Reprodução/Magnific)

As buscas por eletropostos cresceram 309% no Brasil nos últimos 12 meses, sinal de que o interesse pelos carros elétricos começa a vir acompanhado de uma preocupação prática: onde recarregar esses veículos. O levantamento feito pela Descarbonize Soluções teve como base os dados de pesquisas no Google entre junho de 2025 e maio de 2026. 

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  6. Espírito Santo
  7. Rio Grande do Norte 
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  10. Paraíba

Além disso, no mesmo período, a procura pelo termo “estação de recarga de veículos elétricos” aumentou 235%. Já as buscas por “carregadores carros elétricos” subiram 84%.

O movimento acompanha a expansão do mercado de carros elétricos no país. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 223.912 veículos leves eletrificados foram vendidos em 2025, alta de 26% em relação ao ano anterior. O número considera veículos 100% elétricos, híbridos plug-in e híbridos sem recarga externa. 

Em 2026, o seguimento continua avançando. Somente em abril, foram 38.516 veículos leves eletrificados emplacados, o equivalente a 16% das vendas de veículos leves no mês, segundo a ABVE.

Interesse vai além de encontrar um ponto de recarga 

A pesquisa também mostra que o aumento não significa apenas que os motoristas estão procurando o eletroposto mais próximo. Os dados também mostram que parte dos brasileiros, na realidade, ainda busca entender como funciona essa infraestrutura e até mesmo como entrar no mercado como empresas e empreendedores. 

Com isso, um dos maiores crescimentos foi registrado na pesquisa por “franquia eletroposto”, que aumentou 700% nos últimos 12 meses. Isso porque os eletropostos são mais simples que os convencionais, e podem estar instalados em locais como estacionamentos, shoppings, supermercados, postos de combustíveis, rodovias e estabelecimentos comerciais.

A localização também ganhou importância à medida que mais carros passaram a depender desse tipo de infraestrutura. Por isso, aplicativos especializados permitem consultar pontos de recarga, tipos de conectores disponíveis e, em alguns casos, até verificar se o carregador está livre ou ocupado.

As principais dúvidas registradas foram:

  1. Como montar um eletroposto?
  2. Quanto custa montar um eletroposto?
  3. Como funciona um eletroposto?
  4. Qual o lucro de um eletroposto?
  5. Como abrir um eletroposto?
  6. O que é um eletroposto?
  7. Como encontrar um eletroposto?
  8. Eletropostos são um bom investimento?

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/08/2026 17:41 / atualizado em 04/08/2026 17:42
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