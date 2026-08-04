Jogador da base do São Paulo atropela e mata idoso de 84 anos

Justiça determinou suspensão do direito de dirigir do lateral após acidente fatal em Alphaville - (crédito: Reprodução/Instagram/Nicolas Bosshardt)

O lateral-direito Nicolas Bosshardt, 19 anos, integrante das categorias de base do São Paulo, foi colocado em liberdade provisória após se envolver em um acidente que resultou na morte de um idoso de 84 anos na noite de segunda-feira (3/8), em Alphaville, distrito de Barueri, na Grande São Paulo.

Conforme informou o Tribunal de Justiça ao Correio, o jogador participou de audiência de custódia nesta terça-feira (4/8), quando a Justiça autorizou que ele responda ao caso em liberdade, desde que cumpra uma série de medidas cautelares.

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Entre as determinações impostas estão o comparecimento periódico à Justiça para informar e justificar atividades, a manutenção do endereço atualizado perante a Vara responsável pelo processo e a proibição de permanecer fora da cidade onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial prévia.

A decisão também suspende o direito de dirigir ou, caso ainda não possua habilitação definitiva, impede a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até nova deliberação judicial.

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Segundo a Polícia Civil em nota ao Correio, a ocorrência foi registrada como participação em corrida ilegal ("racha"), hipótese apurada após o atropelamento que provocou a morte do idoso. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada a um pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se, de fato, houve participação em uma disputa de velocidade em via pública.

O Correio procura Bosshardt para se manifestar sobre o caso, mas ainda não recebeu reposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Pronunciamento do São Paulo

Em nota oficial, o São Paulo informou que acompanha o caso por meio do departamento jurídico e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.

O clube afirmou ainda que Nicolas permaneceu no local após o acidente, prestou assistência, acionou o resgate e, posteriormente, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em nota oficial, o São Paulo informou que acompanha o caso por meio de seu departamento jurídico e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.

O clube afirmou ainda que Nicolas permaneceu no local após o acidente, prestou assistência, acionou o resgate e, posteriormente, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

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