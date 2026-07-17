PMDF prende suspeito de furtar cabos de eletropostos em Águas Claras

Os policiais apreenderam diversos materiais utilizados na extração de cobre, além de um veículo com placa adulterada - (crédito: Divulgação/PMDF)

Luiz Francisco*—A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um suspeito envolvido em furto de cabos de postos elétricos em Águas Claras na manhã desta sexta-feira (17/7). Segundo as equipes, o homem foi detido em uma área de mata no Parque Veredas, no Areal, enquanto extraía o cobre dos fios furtados.

O patrulhamento iniciou após os militares terem conhecimento dos furtos registrados nos eletropostos da região. Com as ações voltadas à identificação dos responsáveis pelos crimes, as equipes do Serviço de Inteligência localizaram dois homens realizando a retirada do cobre dos cabos furtados.

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Ao realizar a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir pela área da mata, enquanto o outro foi detido no local. Durante a ação, os policiais apreenderam diversos fios, ferramentas para a extração do cobre, além de um carro que apresentava a placa adulterada com uma fita isolante que, segundo a PMDF, era utilizado para dificultar na identificação e eventual vinculação aos crimes.

De acordo com a PMDF, o homem tem 14 registros de ocorrências policiais e antecedentes relacionados aos crimes de violência domésticas, resistências, porte de arma branca, desacato e tentativa de homícidio. Na ficha criminal do suspeito, também consta que ele cumpriu três penas de prisão.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), onde a ocorrência foi registrada.

Veja o momento dos furtos: