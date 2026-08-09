Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste domingo (9/8), seis loterias do Dia dos Pais: os concursos 3042 da Mega-Sena; o 7087 da Quina; o 3757 da Lotofácil; 379 da +Milionária; o 2426 da Timemania e o 1267 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 164 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 MILHÕES para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 25 - 27 - 51 - 58 - 65.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7,2 milhões apresentou o seguinte resultado: 09 - 16 - 24 - 25 - 44 - 59 - 73. O time do coração é o 50 - Juventude/Rio Grande do Sul.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 81 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 07 - 14 - 28 - 38 - 47. Os trevos sorteados foram: 02 e 06.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 05 - 15 - 18 - 24 - 28 - 31. O mês da sorte é 08 - Agosto.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.