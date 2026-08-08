Fuga da polícia foi a causa do acidente que deixou 7 mortos em MG

Uma fuga em alta velocidade após ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou em uma batida que deixou sete pessoas mortas na tarde deste sábado (8/8), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas. Segundo a corporação, o motorista de um Fiat Cronos carregado com drogas desobedeceu à abordagem no km 314 da rodovia e fugiu.

Durante a tentativa de escapar, o condutor do Cronos realizou manobras perigosas e invadiu a faixa contrária em uma curva para ultrapassar quatro veículos, atingindo de frente um GM Astra que seguia no sentido oposto. Quatro ocupantes do Astra morreram no local. No Cronos, uma passageira também morreu, enquanto outros três ocupantes do veículo foram socorridos em estado grave. Dois deles morreram posteriormente no hospital.

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A ocorrência foi registrada no km 304 da BR-251, cerca de 10 quilômetros depois do ponto onde os policiais tentaram abordar o Cronos. A informação sobre a fuga consta da apuração preliminar da PRF, que esteve no local para atender à ocorrência e levantar as circunstâncias da colisão.

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Com a morte de duas vítimas que haviam sido encaminhadas para atendimento médico em Salinas, o número de mortos chega a sete. Cinco pessoas morreram ainda no local da batida. Uma oitava vítima permanece internada em estado grave.

Fuga terminou em acidente



De acordo com a PRF, o acidente começou a se desenhar após o condutor do Fiat Cronos não obedecer à ordem de parada dada pelos policiais no km 314. O veículo, segundo a corporação, estaria carregado com drogas.

Após a desobediência, o motorista passou a fugir pela rodovia em alta velocidade. Durante o percurso, ele teria adotado uma sequência de manobras consideradas perigosas pelos policiais.

Em uma curva, o condutor invadiu a faixa destinada ao tráfego no sentido contrário para ultrapassar quatro veículos. A manobra acabou colocando o Cronos na trajetória do GM Astra, que trafegava regularmente na direção oposta.

Os dois carros bateram de frente. A colisão ocorreu no km 304.

A violência do impacto matou quatro pessoas que estavam no Astra. Todas as vítimas morreram ainda no local, segundo a PRF.

No Cronos, uma passageira também não resistiu e morreu antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde. Outros três ocupantes foram retirados do veículo e levados para atendimento médico em estado grave.

Drogas e fuga serão investigadas

Além da dinâmica da colisão, a ocorrência deverá ser apurada sob a perspectiva criminal. Isso porque, conforme as informações preliminares da PRF, o veículo que provocou a colisão durante a fuga transportava drogas e o condutor havia desobedecido a uma ordem de parada policial.

A corporação ainda deverá reunir elementos para esclarecer as circunstâncias da fuga e identificar com precisão a participação de cada ocupante do Cronos. A dinâmica apresentada inicialmente pelos policiais poderá ser complementada ou modificada após a conclusão dos trabalhos periciais.

Rodovia teve interdição

Após o acidente, a BR-251 precisou ser totalmente interditada na altura do km 304 para permitir o atendimento às vítimas e a realização dos trabalhos das equipes responsáveis pela ocorrência.

A interdição também foi necessária para o levantamento pericial e criminal, uma vez que o acidente envolveu mortes e está relacionado a uma ocorrência que, segundo a PRF, começou com uma tentativa de abordagem policial e fuga de um veículo que transportava drogas.

A liberação da pista ocorreu posteriormente, por volta das 17h40, conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência.

O caso segue sob apuração. A PRF considera preliminares as informações sobre a dinâmica do acidente até que sejam concluídos os trabalhos de perícia e investigação. A corporação também não informou, até o momento, a identidade e idade das vítimas, incluindo o ferido em estado grave.