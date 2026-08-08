Anac se manifesta sobre queda de helicóptero no Rio de Janeiro

Até o momento, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) não concluiu as causas da queda do helicóptero. Após o acidente, o Cenipa informou ter mobilizado investigadores para realizar investigações iniciais - (crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) se manifestou, neste sábado (8/8), após a queda de helicóptero na região conhecida como Vista Chinesa, no Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, deixar quatro mortos (o piloto e três passageiras). Segundo o órgão, a aeronave operava em situação regular.

"Em relação ao helicóptero em questão, a Agência esclarece que o equipamento estava com certificado de aeronavegabilidade válido e tinha autorização para fazer serviço aéreo especializado (SAE) de voo panorâmico, conforme informações do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB)", afirmou, em nota.

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De propriedade da empresa Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda, a aeronave que caiu na manhã deste sábado tinha havia sido fabricada no ano de 2001, tinha o número de série 0892 e podia comportar quatro pessoas e até 1.088kg. O Correio acionou a empresa para pedir esclarecimentos, mas não houve respostas até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Até o momento, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) não concluiu as causas da queda do helicóptero. Após o acidente, o Cenipa informou ter mobilizado investigadores para realizar investigações iniciais.

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A etapa, de acordo com a autoridade vinculada à Força Aérea Brasileira (FAB), consiste na coleta e confirmação de dados no local do impacto, análise dos danos e preservação dos destroços que subsidiarão o relatório final sobre o acidente.

Além das investigações do Cenipa, a Polícia Civil abriu perícia para identificar quem são as quatro vítimas da queda de helicóptero. Além disso, agentes da Civil aguardam o laudo do Cenipa. "Os resultados serão confrontados com os dados disponíveis nos registros do voo. Outras diligências estão em andamento para apurar as causas da queda da aeronave", disse.

Cobrança por fiscalização

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), prestou solidariedade às famílias das vítimas e cobrou providências imediatas do governo federal. Em post no X, Cavaliere informou ter solicitado à Anac o fortalecimento das ações de fiscalização sobre os serviços de voos panorâmicos na cidade.

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"A prefeitura solicitou à Anac que tome providências imediatas para intensificar a fiscalização e garantir a segurança nos voos de helicópteros que circulam com uma frequência cada vez maior na nossa cidade. Colocamos todo o aparato da prefeitura à disposição para apoiar a Anac no que for necessário", escreveu o prefeito.

Minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente de helicóptero que aconteceu hoje próximo a Vista Chinesa dentro do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. A @prefeitura_rio solicitou a ANAC que tome providências imediatas para intensificar a fiscalização e garantir a… https://t.co/NoBfrHn4Gs pic.twitter.com/cNiF97al5O August 8, 2026