Adolescente vítima de queda de helicóptero no Rio era influenciadora na Colômbia

Sofia Murillo, colombiana com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais, morreu ao lado da mãe e da avó em acidente que matou quatro pessoas na Zona Sul do Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Uma das quatro vítimas da queda de helicóptero registrada no último sábado (8/8), no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio de Janeiro, era uma influenciadora conhecida na Colômbia. Sofia Murillo, de apenas 17 anos, havia conquistado mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. Ela compartilhava dicas de beleza, maquiagem, cuidados pessoais e tutoriais de penteados.

A jovem estava no Brasil em uma viagem em família, ocasião que registrou nas redes sociais com fotos e vídeos ao lado dos parentes pela cidade do Rio de Janeiro. O grupo estava no país para comemorar os 15 anos de uma prima de Sofia.

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Após a confirmação da morte da influenciadora, seu perfil foi tomado por mensagens de despedida de seguidores e amigos, que lamentaram a perda e relembraram o conteúdo que ela produzia. "Sofi, você sempre foi uma pessoa incrível, vou sentir sua falta, amei suas dicas", escreveu uma seguidora. Outra resumiu disse que estava "sem palavras. Parece mentira".

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O acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 11h11 de sábado para atender à ocorrência. Equipes localizaram a aeronave em um trecho de mata de difícil acesso e precisaram avançar a pé pelo terreno até o ponto da queda.

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Foram confirmadas quatro vítimas fatais, todas carbonizadas: um homem, piloto do helicóptero, e três mulheres: Sofia, a mãe dela, Wendy Manrique, 37 anos, e a avó, Rocio Cubillos, 59.