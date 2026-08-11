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PF mira fundo de Maceió por aplicação de R$ 97 milhões no Master

Instituto de previdência dos servidores da capital alagoana aplicou R$ 97 milhões no Master. Ex-gestores são alvo da investigação

Iprev/Maceió fez dois aportes no banco de Daniel Vorcaro: um de R$ 80 milhões e outro de R$ 17 milhões - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Maceió)
Iprev/Maceió fez dois aportes no banco de Daniel Vorcaro: um de R$ 80 milhões e outro de R$ 17 milhões - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Maceió)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, ontem, oito mandados de busca e apreensão para investigar a aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Maceió em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió (Iprev/Maceió), que administra aposentadorias e pensões dos servidores municipais, aplicou R$ 97 milhões, no banco do ex-banqueiro Daniel Vorcaro — abaixo apenas dos R$ 970 milhões do Rioprevidência (do funcionalismo do Rio de Janeiro) e dos R$ 400 milhões da Amprev (dos servidores do Amapá).

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Um dos principais alvos da operação é Ronnie Reyner Teixeira Mota, ex-diretor-presidente do Iprev, cuja gestão é pelas aplicações no Master. Relatórios de inteligência financeira indicaram movimentações em espécie e aquisições de bens por Ronnie que seriam incompatíveis com seus rendimentos, incluindo depósitos fracionados e pagamentos em dinheiro vivo para a compra de veículos e imóveis.

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Outros alvos foram João Felipe Alves Borges (integrava o Conselho de Administração do Iprev e, segundo a PF, atualmente exerce o cargo de secretário municipal da Fazenda de Maceió), Gustavo Antônio Rodrigues de Souza (coordenador-geral de Investimentos do Iprev no período investigado), Renan Foglia Calamia (dirigente e principal interlocutor técnico da Crédito & Mercado, consultoria que, segundo a PF, teria influência na elaboração de análises, no credenciamento e na documentação dos investimentos do Iperev), Marília Alexandre de Lima Alves (apontada como integrante do núcleo de governança e signatária de deliberações relacionadas aos investimentos no Master) e Marcelo Brasileiro Santos (integrava o Comitê de Investimentos do Iprev).

A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), bloqueou de bens no valor de até R$ 97 milhões dos investigados e de empresas ligadas a eles. Esse montante corresponde ao aplicado em Letras Financeiras emitidas pelo Master.

A reunião do Conselho de Administração que autorizou a política de investimentos para 2024 foi realizada em 27 de dezembro de 2023. Conforme as atas, seis conselheiros estavam presentes. A legislação municipal, porém, prevê que as reuniões do colegiado só podem ser instaladas com a presença de pelo menos sete conselheiros. A ata diz que os seis integrantes aprovaram a política de investimentos, mas apenas quatro deles assinaram efetivamente o registro que confirmou a decisão.

O Iprev fez um primeiro primeiro aporte nop banco de Vorcaro, de R$ 80 milhões, em dezembro de 2023, com rendimento de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) +7,60% ao ano. O segundo, de R$ 17 milhões, foi realizado em maio de 2024, com taxa de IPCA +7,30%/ano. Segundo a instituição, os investimentos no Master contribuíram para o crescimento do patrimônio do instituto, que saltou de aproximadamente R$ 400 milhões, em 2021, para mais de R$ 1,6 bilhão atualmente.

Mendonça indeferiu pedidos da PF contra o atual presidente do Iprev, Guilherme Emmanuel Lanzillotti Alvarenga, e contra a ex-chefe de gabinete Francy Sthephany Souza, por considerar que os indícios de participação nos ilícitos eram insuficientes. (Com Agência Estado)

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Armando Holanda e Iago Mac Cord
postado em 11/08/2026 03:55
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