Eduardo Bolsonaro mostra compra de três armas de fogo nos EUA

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando a aquisição de três armas de fogo nos Estados Unidos (EUA). Na publicação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil dificulta a compra de armas para defesa pessoal e comparou os índices de criminalidade do Texas, estado norte-americano, com o Brasil.

Sem citar fontes, o ex-deputado afirma que o Texas registra uma média de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto o Brasil, em sua totalidade, registra 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. De acordo com o Atlas da Violência de 2026, que expõe dados de segurança pública de 2025, 7 em cada 10 homicídios registrados no Brasil em 2024 foram cometidos com armas de fogo, com um total de 29.870 homicídios por arma de fogo durante o ano. Nos EUA, cerca de 40.000 pessoas foram baleadas em 2025, com mais de 14.600 mortes e mais de 26.100 feridos, de acordo com dados divulgados pelo instituto Gun Violence Archive (GVA).

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DESARMAMENTO PARTE 1



Como foi adquirir meu 1º fuzil nos EUA?

Qual país é mais seguro: Brasil ou EUA? pic.twitter.com/fVQScE87O9 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 10, 2026

“O normal aqui é você chegar na loja, pagar e então eles checam seus antecedentes e sai com a arma no mesmo dia”, diz Eduardo. “Acabei de comprar três armas, o que no Brasil seria impossível porque é tudo restrito. São muitas restrições, fora os exames necessários para você conseguir o direito para comprar uma arma dessa, fora o tempo que demora e o preço, que no Brasil arma é coisa pra gente muito rica. No Brasil os impostos são muito abusivos”, pontua.

As armas compradas pelo filho do ex-presidente foram um fuzil AR 15, uma espingarda calibre 12 e uma glock, modelo utilizado pelos agentes da Polícia Federal no Brasil. “Se você quiser pode ainda fazer um cursinho para levar sua arma para outros estados também, é seu direito constitucional de carregar uma arma de fogo. Aqui é assim, isso é liberdade”, afirma Eduardo Bolsonaro.